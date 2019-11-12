Главная Новости
12 ноября • обновлено в 11:38
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Лучше внутри тр**аться": Арахамия раскрыл подноготную конфликта в "Слуге народа"

531
Читать материал на украинском

Конфликты внутри фракции "Слуга народа" решаются жестко, чтобы не прибегать к помощи сторонних политсил при голосовании.

Об этом в интервью LIGA.net сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, рассказав, как ведется работа с нардепами внутри партии.

"Президент (Владимир Зеленский – Ред.) все понимает и спрашивает меня постоянно, какие могут быть варианты решения. Я говорю, что, если ставить на карту разговор с пятью депутатами снаружи или с пятью нашими – я всегда выбираю путь разговаривать внутри", – рассказал он.

Новости
Остался без личной жизни: Арахамия раскрыл детали секс-скандала с Яременко

Арахамия отметил, что только жесткими методами можно разрешить конфликты во фракции.

"Лучше внутри тра**аться по всем возможным вопросам, но в конце выходить в зал и голосовать, чем сейчас отрезать всех, кто против, и оставить бутиковую фракцию в 180 человек, а потом бегать и думать, где взять еще 46 голосов", – пояснил он.

Также депутат добавил, что такие способы могут ударить по рейтингу "СН", но они неизбежны.

"Да, возможно, это где-то снижает рейтинг нашей партии, потому что люди хотят сильную руку. Но люди не настолько глубоко вовлечены во внутренние процессы. Сегодня им нравится сильная рука, а завтра они будут говорить, что мы импотенты и не можем принять обычный закон", – подытожил Арахамия.

Давид Арахамия

Давид Арахамия

Корреспондент.net

Как сообщал OBOZREVATEL, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прогнозирует, что действующий состав Верховной Рады c вероятностью 75% будет распущен досрочно.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Персона
Давид Арахамия
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины Партия Слуга народа
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
2
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel