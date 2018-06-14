Лучше бы победил Маккейн: американист "повесил" на Обаму аннексию Крыма

В случае победы на американских президентских выборах 2008 года сенатора-республиканца Джона Маккейна вместо Барака Обамы Россия не смогла бы аннексировать Крым.

Такое мнение высказал старший научный сотрудник Института всемирной истории НАН Украины, американист Максим Яли, комментируя заявление Дональда Трампа об ответственности Обамы за аннексию полуострова, передает "Крым.Реалии".

"Я практически на 100% уверен, что если бы в 2008 году на выборах победил не Барак Обама, а Джон Маккейн, Крым был бы по-прежнему украинским, и ни о какой военной агрессии на Донбассе и гуманитарной катастрофе мы бы сейчас не рассуждали… С моей точки зрения, Крым вряд ли был бы российским сейчас, если бы Барак Обама сразу на момент прихода к власти в 2009 году не захотел наладить взаимоотношения с Российской Федерацией", – отметил эксперт.

Как известно, ранее Трамп обвинил Обаму в ответственности за аннексию РФ Крыма. Во время пресс-конференции на полях "Группы семи" в канадском Квебеке у президента США спросили, считает ли он, что российский контроль над Крымом должен быть признан международным сообществом. Глава Белого дома ответил, что аннексию Крыма допустила администрация Барака Обамы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Трамп заявил, что окажись у него возможность поговорить со своим российским коллегой Владимиром Путиным на саммите G7, он непременно попросил бы его уйти из Украины и Сирии.