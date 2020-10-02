Лубкивський, который может стать спикером в ТКГ, уже присутствовал на переговорах, – Гармаш

Дипломат Маркиян Лубкивский, которого называют кандидатом на должность спикера украинской делегации в Трехсторонний контактной группе, ранее уже присутствовал на ее заседании.

Об этом сообщил участник ТКГ, представитель делегации Украины от Донбасса Сергей Гармаш. Комментарий журналист дал каналу "Украина 24".

Он отметил, что на момент появления на заседании Лубкивский еще не был утвержден как спикер.

"Думаю, не выдам государственной тайны, если скажу, что на последней ТКГ он уже присутствовал. Еще, действительно, не как спикер, он не был утвержден, но после ТКГ я его не видел и не знаю, как решился этот вопрос", – сказал Гармаш.

Напомним, что ранее о назначении Лубкивского в ТКГ намекнул депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура. Сначала называть конкретное имя парламентарий отказался, но отвечая на уточняющий вопрос журналистов, займет ли эту должность Лубкивский, нардеп все же дал основания считать, что речь идет именно о дипломате.

Сам Лубкивский также подтвердил свое возможное назначение. По его словам, предложение присоединиться к украинской делегации в ТКГ он получил от ее председателя Леонида Кравчука и Офиса президента Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL: