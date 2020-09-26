Лубинець: "В Донецкой области 50% команды партии "За майбутнє" – женщины"

Предвыборный список команды партии "А МАЙБУТНЄ" в Донецкой области на 50% состоит из женщин. Он был сформирован исключительно по критерию профессионализма кандидатов, без искусственного квотного замещения. Результатом станет появление мощной женской команды в местной власти региона и новое, лучшее качество управления.

Об этом сообщил народный депутат Украины из депутатской группы "ЗА МАЙБУТНЄ", председатель Комитета по правам человека Дмитрий Лубинець.

"Мы формировали команду исходя из критериев профессионализма и мотивированности кандидатов. Не ставили себе целью заполнить квоты и не гнались за количеством женщин или мужчин. Но в процессе отбора случилось так, что почти 50% мест в списке по Донецкой области заняли женщины. Этим мы развеяли мифы о том, что, мол, женщины не хотят идти в политику, они не активны и не знают как управлять обществом", – сообщил Дмитрий Лубинець.

Он подчеркнул, что политическая партия "ЗЗА МАЙБУТНЄ" первой сформировала мощное женское движение и обратила внимание на женский кадровый резерв.

"Лично я всегда выступал за равенство мужчин и женщин не только в политике, а во всех сферах. И то, что наша партия органически без каких-либо квот сформировала список, где 50% – это женщины, подтверждает правоту моей позиции. Убежден, что подавляющее большинство женщин станут частью местной власти и благодаря этому мы получаем новое качество управления, где интересы людей стоять на первом месте", – заявил Дмитрий Лубинець.