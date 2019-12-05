Ломают стулья? Нардепов в Раде засняли за необычным занятием. Видео

В четверг, 5 декабря, в Верховной Раде народных депутатов застали за починкой сломанного кресла.

Как сообщает OBOZREVATEL, нардеп Ярослав Дубневич чинил сломанное рабочее место, которое закреплено за Владимиром Арешонковым. При этом Арешонков пересел на соседнее место Андрея Иванчука и во время заседания Рады работал на ноутбуке.

На видео показано, что Дубневич снял сломанное сидение и после недолгих манипуляций "починил" кресло. После Арешонков проверил, как держится кресло и пожал руку Дубневичу.

При этом за всем процессом наблюдал депутат Олесь Довгий, который даже не помог коллеге по парламенту починить кресло.

Нардепы в Раде чинили мебель

Нардепы в Раде чинили мебель

Нардепы в Раде чинили мебель

Нардепы в Раде чинили мебель

Нардепы в Раде чинили мебель

Нардепы в Раде чинили мебель

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 декабря в зале Верховной Рады Украины народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский напал на коллегу по фракции Гео Лероса.

Позже нардеп от "Слуга народа" Ирина Верещук призналась, что драка произошла из-за нее.

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