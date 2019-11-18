"Ломают через колено!" Поляков предрек раскол в "Слуге народа"

Во фракции "Слуга народа" в Верховной Раде есть проблемы в коммуникации между руководством, что может привести к роспуску парламента.

Об этом в интервью "НВ" заявил исключенный из фракции "СН" народный депутат Антон Поляков.

"Вся проблема в коммуникации между руководством Корниенко-Арахамией и Богданом. У главы Офиса свое влияние на фракцию. Депутатов зачастую ломают через колено и, если надо, сделают крайними. Их могут разогнать через 1−2 года. По новым нормам пройдет 300 человек, из них останется 50 лояльных президенту и на этом все закончится. Нужно было сразу очистить ряды", – рассказал он.

Также Поляков рассказал о расколе в партии, когда против руководства пошел нардеп Александр Дубинский.

"Я также слышал, что он был готов выйти из фракции, но Арахамия (Давид Арахамия, глава фракции СН ) не поставил на голосование во время собрания фракции. На повестке стояло мое исключение и Скороход. Я сказал, давайте еще исключим кнопкодавов и Дубинского. За нас проголосовали, но на кнопкодавов голосов не хватило. Кстати, Арахамия и Корниенко голосовали против их исключения. А по Дубинскому, вопрос даже не рассмотрели. Дубинский высказался по земле так, что президент очень сильно хотел его увидеть, но его не было. Он пришел к концу фракции, когда президент уже ушел", – сообщил депутат.

Поляков отметил, что Дубинского боятся исключить из "СН", так как он может создать группу оппозиции в Раде.

Слуга народа

Как сообщал OBOZREVATEL, как сообщал, 15 ноября на закрытом заседании фракции "Слуга народа" из ее рядов исключили нардепа Антона Полякова.

При этом на заседании президентской фракции ее члены отказались голосовать за исключение из своих рядов народных депутатов, которые попались на кнопокодавстве.

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