Литвин – о будущем Зеленского: гнется во все стороны, но имеет шанс устоять

Экс-спикер Верховной Рады Украины Владимир Литвин считает, что срок каденции президента Украины Владимира Зеленского во многом будет зависеть от результатов местных выборов.

По его словам в интервью "Стране", президент "устоит и даже укрепится", если получит "заметный результат".

"Когда власть заполучил Виктор Янукович, доминирующее звучание получил тезис: "Мы пришли не надолго, мы пришли навсегда". Сам он напоминал могучее дерево. И с ним произошло то, что случается в природе – казалось бы мощное дерево ломается от казалось бы небольшого порыва ветра. Оказывается, из-за безнадежной подточенности изнутри", – сказал он.

При этом Зеленского Литвин сравнил с легкой вербой, подвластной всем ветрам, которая "гнется во все стороны, но стоит".

"У партии все еще есть рейтинг и ему нужно его ощутимо не потерять, а также удержать под контролем свою фракцию в Раде, не дать разрушить монобольшинство. Совершенно очевидно, что Зеленского будут расшатывать оппоненты, выдергивать депутатов из фракции", – отметил политик.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, экс-нардеп Владимир Литвин считает, что действующей власти "не нужны" оккупированные Крым и Донбасс. Политик заявил, что "им там ловить нечего".