Литвин назвал Кравчука "патентованной политической проституткой"

Бывший спикер Верховной Рады, экс-нардеп Владимир Литвин назвал главу украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонида Кравчука "патентованной политической проституткой".

Такое заявление прозвучало во время интервью Литвина изданию "Страна", когда политика попросили прокомментировать отношение к уволенному из ТКГ Витольду Фокину, а также к первому президенту Украины.

"Люди, которые занимали высокие должности, а потом отошли от политики, часто обуреваемы желанием быть услышанными. Когда у них появляется такая возможность, они пытаются научить, как следует работать – правильно и ответственно", – ответил экс-глава парламента.

Журналистка спросила: "В этом есть смысл – для дела?". "Именно для дела. Но ведь с Кравчуком все понятно: это патентованная политическая проститутка", – сказал на это Литвин.

Собеседница политика переспросила: "Даже так?". Тот ответил: "Ну а как? И причем всегда".

"Последним наглядным примером" он назвал комментарии Кравчука к скандалу вокруг Фокина, когда последний, кроме прочего, сказал, что не видит войны между Украиной и Россией.

"Сначала в интервью [Кравчук] говорит, что они с Фокиным сидели, обсуждали Минский процесс пять часов. А потом, как только активисты прибежали и начали качать свои права… заявляет, что к Фокину чуть ли никакого отношения не имеет. А если Фокин хочет уходить, то пусть уходит. Но они же вроде пять часов сидели и обсуждали ситуацию, вроде договорились, кто чем будет заниматься", – отметил Литвин.

По словам экс-главы Рады, это напомнило ему 1990 год, когда студенты требовали отставки третьего премьер-министра Украины Виталия Масола и Кравчука.

"Слили" премьера. Кравчук же им прикрылся. Хотя изначально наверху было принято решение не идти на поводу у студентов и не сдавать Масола. Это было вечером, но утром Масолу сказали, что кем-то все же нужно жертвовать и этой жертвой будет он", – утверждает политик.

Напомним:

Как писал OBOZREVATEL, ранее Владимир Литвин оскандалился заявлением о том, что через пять лет Украина может прекратить свое существование как государство.