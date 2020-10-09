Литвин назвал Кравчука "патентованной политической проституткой"
Экс-глава Верховной Рады Украины резко прокомментировал позицию Кравчука по скандалу с Фокиным
Он считает, что глава делегации в ТКГ изменил свои заявления после общественного резонанса
Литвин также напомнил о вынужденной отставке третьего премьера Украины Виталия Масола
Бывший спикер Верховной Рады, экс-нардеп Владимир Литвин назвал главу украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонида Кравчука "патентованной политической проституткой".
Такое заявление прозвучало во время интервью Литвина изданию "Страна", когда политика попросили прокомментировать отношение к уволенному из ТКГ Витольду Фокину, а также к первому президенту Украины.
"Люди, которые занимали высокие должности, а потом отошли от политики, часто обуреваемы желанием быть услышанными. Когда у них появляется такая возможность, они пытаются научить, как следует работать – правильно и ответственно", – ответил экс-глава парламента.
Журналистка спросила: "В этом есть смысл – для дела?". "Именно для дела. Но ведь с Кравчуком все понятно: это патентованная политическая проститутка", – сказал на это Литвин.
Собеседница политика переспросила: "Даже так?". Тот ответил: "Ну а как? И причем всегда".
"Последним наглядным примером" он назвал комментарии Кравчука к скандалу вокруг Фокина, когда последний, кроме прочего, сказал, что не видит войны между Украиной и Россией.
"Сначала в интервью [Кравчук] говорит, что они с Фокиным сидели, обсуждали Минский процесс пять часов. А потом, как только активисты прибежали и начали качать свои права… заявляет, что к Фокину чуть ли никакого отношения не имеет. А если Фокин хочет уходить, то пусть уходит. Но они же вроде пять часов сидели и обсуждали ситуацию, вроде договорились, кто чем будет заниматься", – отметил Литвин.
По словам экс-главы Рады, это напомнило ему 1990 год, когда студенты требовали отставки третьего премьер-министра Украины Виталия Масола и Кравчука.
"Слили" премьера. Кравчук же им прикрылся. Хотя изначально наверху было принято решение не идти на поводу у студентов и не сдавать Масола. Это было вечером, но утром Масолу сказали, что кем-то все же нужно жертвовать и этой жертвой будет он", – утверждает политик.
Напомним:
Витольд Фокин отличился рядом скандальных заявлений по Донбассу. В частности, он заявил, что война на Донбассе началась из-за языкового вопроса, призвал Украину пойти на новые уступки перед РФ в ходе переговоров.
Фокин также последовательно отстаивает позицию необходимости провозглашения всеобъемлющей амнистии для боевиков ОРДЛО и неоднократно заявлял о необходимости предоставления особого статуса всему Донбассу, а не только отдельным районам Донецкой и Луганской областей, которые сейчас находятся под российской оккупацией.
Кроме того, Фокин сказал, что готов вести переговоры с главарями "Л/ДНР", если будет соответствующее поручение президента или Верховной Рады.
Позже Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти проголосовал за инициирование постановления об обращении парламента к президенту с требованием освободить Фокина.
30 сентября президент Владимир Зеленский решил устранить Фокина от переговоров в рамках Трехсторонней контактной группы. Зеленский отметил, что в Офисе президента "неприятно поражены" личными оценками и комментариями Фокина.
Как писал OBOZREVATEL, ранее Владимир Литвин оскандалился заявлением о том, что через пять лет Украина может прекратить свое существование как государство.