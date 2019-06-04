"Лицо без сценария": Зеленский в Брюсселе "продинамил" журналистов ЕС, они возмущены

Президент Украины Владимир Зеленский не будет общаться с журналистами во время своего первого визита в Брюссель.

Об этом в Twitter сообщил собственный корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк.

Он отметил, что Зеленский не собирается давать совместной пресс-конференции с президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, а только сделает совместное заявление с председателем Европейского совета Дональдом Туском.

Владимир Зеленский отмолчится

Также журналист пишет, что Зеленский может не отвечать на вопросы во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Первый визит в Брюссель президента Украины и никакой возможности для СМИ задать вопрос?" — возмущен журналист.

В комментариях к твитту считают, что Зеленский — "лицо, а не настоящий политик".

"Когда его заставляют говорить без сценария, он начинает говорить случайные слова, в этом нет никакого смысла", "Он вообще не может говорить без сценария. Если ему задают неожиданный вопрос напрямую, он не может ответить. Его обычная реакция на такой вопрос — издевательства", — пишут пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, на брифинг Зеленского 3 июня не пустили более 30 журналистов. Пока они ждали, мероприятие закончилось.

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