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"Лицо без сценария": Зеленский в Брюсселе "продинамил" журналистов ЕС, они возмущены

1.6тЧитать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский не будет общаться с журналистами во время своего первого визита в Брюссель.

Об этом в Twitter сообщил собственный корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк.

Он отметил, что Зеленский не собирается давать совместной пресс-конференции с президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, а только сделает совместное заявление с председателем Европейского совета Дональдом Туском.

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Владимир Зеленский отмолчится

Владимир Зеленский отмолчится

Также журналист пишет, что Зеленский может не отвечать на вопросы во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Первый визит в Брюссель президента Украины и никакой возможности для СМИ задать вопрос?" — возмущен журналист.

В комментариях к твитту считают, что Зеленский — "лицо, а не настоящий политик".

"Когда его заставляют говорить без сценария, он начинает говорить случайные слова, в этом нет никакого смысла", "Он вообще не может говорить без сценария. Если ему задают неожиданный вопрос напрямую, он не может ответить. Его обычная реакция на такой вопрос — издевательства", — пишут пользователи.

"Лицо без сценария": Зеленский в Брюсселе "продинамил" журналистов ЕС, они возмущены

"Лицо без сценария": Зеленский в Брюсселе "продинамил" журналистов ЕС, они возмущены

"Лицо без сценария": Зеленский в Брюсселе "продинамил" журналистов ЕС, они возмущены

Как сообщал OBOZREVATEL, на брифинг Зеленского 3 июня не пустили более 30 журналистов. Пока они ждали, мероприятие закончилось.

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Персоны
Владимир ЗеленскийЙенс СтолтенбергДональд Туск
Место
БельгияБрюссель
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Belov Тима
Belov Тима
Мда....
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