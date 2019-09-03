Зеленский хочет "крови": что грозит нардепам за кнопкодавство и прогулы

Кнопкодавство и прогулы — одни из основных проблем украинского парламента. Именно поэтому президент Украины Владимир Зеленский предложил жестко наказывать нечестных нардепов — сразу же лишать мандатов.

Какова цена голосования за соседа и будет ли от этого какой-либо эффект — разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

Один из первых законопроектов Зеленского — лишение мандата за неперсональное голосование, а также систематические прогулы;

Это серьезная проблема для украинского парламента, ведь часто нардепы голосуют за своих коллег, которые попросту прогуливают рабочие заседания;

Ранее сам Зеленский предлагал таких людей штрафовать от 51 до 85 тысяч гривен;

Судя по всему, законопроект Зеленского в Раде примут. Нардепы от “Слуги народа” идею поддерживают;

Юристы же хотят видеть конкретику — кто именно будет определять прогулы и кнопкодавство нардепов, а также как их будут лишать мандата.

Зеленский хочет "крови"

В Украине годами процветает кнопкодавство. Это когда народный депутат голосует не только за себя, но и за своего соседа, или сразу за нескольких коллег. Несмотря на то, что в законе прописано именно персональное голосование по каждому решению — нардепы откровенно плюют на это правило.

Чаще всего случаи кнопкодавства встречаются при голосовании за важные решения. Не секрет, что нардепы прошлых созывов часто прогуливали работу, за них же голосовали вот такие коллеги.

Организация “Чесно” по итогам работы Рады 8-го созыва составила целый рейтинг народных избранников, чаще всего нарушающих закон неперсональным голосованием. Его возглавил внефракционный нардеп-мажоритарщик Антон Яценко, который 127 раз нажимал кнопки за своих коллег. Далее в рейтинге идут экс-нардеп от БПП Андрей Шинькович, экс-нардеп от “Народного фронта” Андрей Иванчук и другие.

В СМИ не сложно найти видеофрагменты с неперсональным голосованием народных избранников из разных фракций. Так, в июне нардеп от ВО "Батьківщина" Александра Кужель раскладывала карточки для голосования всей фракции, которой попросту не было на рабочем месте.

А тут кнопкодавством занимается и Антон Яценко.

Аналогичная беда и с прогулами. К примеру, внефракционный нардеп Дмитрий Ярош прогулял более 90% всех заседаний парламента. На ряду с ним рекордсменами по прогулам в парламенте можно считать экс-нардепа от "Оппозиционного блока" Дмитрия Добкина, внефракционных нардепов Евгения Бакулина и Сергея Клюева, нардепа Вадима Рабиновича и многих других.

Побороть эту напасть вызвался президент Владимир Зеленский. В первый день работы нового парламента он подал законопроект №1027, который предусматривает изменения в Конституцию. Текст дополнен и другими причинами, которые становятся основой для лишения депутатского мандата:

Кнопкодавство — неперсональное голосование народного депутата, факт которого должен устанавливать суд.

Прогулы — отсутствие без уважительных причин на трети пленарных заседаний Рады или комитетов парламента в течение одной сессии . В таком случае полномочия нардепа прекращает Верховный суд.

Переезд в другую страну для постоянного проживания и прекращение гражданства Украины. В таком случае его полномочия прекращает Верховная Рада.

Владимир Зеленский

Депутатам, которые решат сложить полномочия, предлагается самостоятельно объявлять заявление в Верховной Раде, а не писать его на имя спикера, как раньше. Кроме того, в случае смерти народного избранника, его полномочия прекращаются автоматически без решения парламента.

Что думают юристы и “слуги народа”

Народные депутаты от “Слуги народа” в унисон поддерживают инициативу Зеленского. К примеру, народный депутат Марина Бардина поясняет, не все депутаты добросовестно относятся к своим обязанностям, а поэтому имеем блокировки работы комитетов, пустой сессионный зал и режим "пианино" во время голосований.

“Пора повзрослеть украинскому депутату и ответственно относиться к своей работе. Представьте, если бы учитель прогуливал свои уроки или водитель автобуса ездил по рандомному маршруту — их бы уволили. То почему депутаты продолжают работать, не выполняя законодательство?” — рассказала OBOZREVATEL Бардина.

Ее коллега по парламенту, замглавы фракции "СН" Дмитрий Соломчук считает, что самое эффективное оружие против недобросовестных нардепов — лишение мандата. Никакие штрафы тут не помогут.

"Эффективнее забирать мандат. Вряд ли кто захочет отдавать его из-за другого депутата. Те народные избранники, которые привыкли прогуливать и кнопкодавиты — обычно небедные и штраф для них нипочем, а вот потерять мандат они боятся. Это заставит их запомнить свое рабочее место в Раде и работать там", — пояснил он OBOZREVATEL.

Юрист Александр Марусяк в целом позитивно оценивает идею лишать мандата за кнопкодаство и прогулы. Он уверен, что это должно дисциплинировать нардепов. Но если и принимать такой механизм — его необходимо четко прописать.

Фракция "Слуги народа"

“В случае внесения этих изменений в Конституцию, необходимо предусмотреть процедурную реализацию таких инициатив. Например, каким образом будет устанавливаться отсутствие нардепа на пленарных заседаниях?

Судам какой юрисдикции будут подсудны дела о неперсональном голосовании и в каком порядке суд будет все это рассматривать? Как видим, для того, чтобы эта идея заработала эффективно, необходимо подготовить соответствующую законодательную базу, которая не оставит недобросовестным депутатам возможности избежать ответственности”, — рассказал OBOZREVATEL Марусяк.

Ранее говорили о штрафах

Интересно напомнить, что ранее Владимир Зеленский предлагал наказывать недобросовестных нардепов штрафами. Для этого он еще в июне внес законопроект №10394.

Ответственность за неперсональное голосование будет предусматривать штрафы от 3 до 5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 до 85 тысяч гривен).

"Проектом закона предлагается установить уголовную ответственность за совершение народным депутатом Украины любым способом голосования в Верховной Раде Украины и/или ее органах вместо другого народного депутата (неперсональное голосования).

Такое деяние будет наказываться штрафом от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (51 тыс. грн — 85 тыс. грн)", — говорилось в пояснительной записке.

Правда, судя по всему, от этой идеи решили отказаться.

Как делают заграницей?

За кнопкодавство принято наказывать в большинстве цивилизованных странах мира. Даже больше — это считается нонсенсом или чем-то низким.

К примеру, в немецком Бундестаге голосуют поднятием руки и подсчет голосов проходит "на глаз". В Британии, как пишет портал программы "Рады", каждый член парламента голосует громким и четким "Согласен" или "Не согласен", а также физическим перемещением по залу заседаний.

В польском Сенате принимают решения путем поднятия рук или личного электронного голосования. В апреле 2016 депутатку, которая проголосовала за своего коллегу, исключили из партии и призвали сложить мандат.

Лишают мандата за прогулы в Британии и Канаде. Во многих странах за такое нарушение снимают часть заработной платы, например, как в Латвии — 20% за следующий прогул без важной причины.

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