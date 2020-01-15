Лише мільйонери можуть бути міськими головами та депутатами місцевих рад в Україні

Трішки стихло святкування "визначного та історичного" нового Виборчого кодексу ухваленого голосами партій Зеленського, Медведчука, Порошенка, Вакарчука, Тимошенко, Коломойського...

І от експерти почали аналізувати це диво виборчого законодавства.

Так от, щоб отримати право брати участь у виборах Київського міського голови треба внести грошову заставу всього...

4 мільйони 140 тисяч 11 гривень та ще 4 мільйони 140 тисяч 11 гривень за список кандидатів до Київради.

Для виборів у Львові -1 мільйон 122 тисячі 723 грн. для участі у виборах голови міста та відповідну суму для міськради;

2 мільйони 65 тисяч 466 гривень - для Харкова,

1 мільйон 365 тисяч 908 гривень - для Одеси.

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Для розуміння абсурдності та неадекватності такої грошової застави нагадаю, що застава для реєстрації кандидатом у президенти була 2 мільйони 500 тисяч!

Для парламентських партій це невелика проблема. Бо хоч з ініціативи команди "Рідної країни" вдвічі скорочене бюджетне фінансування парламентських партій, але майже 300 мільйонів все ж партії Зеленського, Порошенка, Медведчука, Тимошенко і Вакарчука отримають. Тому для них все просто - за наші кошти вони внесуть мільйонні застави, а простому народу дозволено голосувати за мільйонерів?

Отож, команда "Рідної країни" вимагає з одного боку скасувати бюджетне фінансування партій, з іншого - змінити грошову заставу на адекватну.

Бо, як обіцяють всі під час виборів: закон і правила гри - одні для всіх.

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