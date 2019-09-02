"Лишат мандата!" В Раде из-за "Слуги народа" произошел громкий скандал

В понедельник, 2 сентября, в комитете Верховной Рады по правовой политике и правосудию произошел спор из-за начала второй сессии парламента с 3 сентября.

Некоторые народные депутаты настаивали, что заседание комитета проводить нельзя. К тому же политики отмечали, что рассматривать изменения в Конституцию во втором чтении разрешено только на следующей сессии после первого чтения, передает "Украинская правда".

"Что касается календаря плановой работы: мы с вами еще раз встретимся по плану в среду – до этого у нас заседание внеплановое. В ночь на 29 августа у нас было первое заседание комитета, сегодня повестка дня определена заявлениями народных депутатов – это не плановый сбор. Я услышала тех депутатов, которые отстаивают позицию, что невозможно возвращаться к вопросу статьи 80-й – снятие неприкосновенности. Поэтому понимаю ваши мотивы для того, чтобы мы сегодня не работали в пределах процедурных действий", – сообщила глава комитета Ирина Венедиктова (фракция "Слуга народа").

Депутат от "Батьківщини" Сергей Власенко прервал Венедиктову, отметив, что она не имеет права комментировать действия народных депутатов и говорить от их имени.

Руслан Князевич ("Европейская солидарность") поддержал Власенко, предложив не проводить заседание комитета, а провести обсуждение. Но это предложение поддержали 6 депутатов, а против высказались 14.

"Мой правовой опыт научил меня, что нельзя принимать участие в незаконных действиях. Я считаю эти действия незаконными и не буду принимать участие сегодня в заседании комитета", – заявил Власенко и покинул заседание комитета.

"Тебя лишат мандата", – отметил один из присутствующих нардепов.

Верховная Рада

Нардеп Князевич высказался, что проекты законов от "СН" меняют Конституционный строй. На что ему замглавы комитета Ольга Совгиря ("Слуга народа") ответила: "Меня не надо учить. Чем предусмотрена дискуссия по этому вопросу?".

Отметим, что предложение секретаря комитета Олега Макарова ("Голос") снять с повестки дня комитета рассмотрение 80-й статьи Конституции тоже не поддержали.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 августа началось первое заседание Верховной Рады IX созыва. 424 народных избранника принесли торжественную присягу и получили мандаты.

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