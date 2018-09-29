Ликвидация ''Нафтогаза'': Коболев нашел связь между Тимошенко и росСМИ

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев раскритиковал лидера партии "Батьківщина" Юлию Тимошенко из-за заявления о ликвидации украинской компании, уточнив, что ее слова сразу подхватили российские пропагандисты.

"Вчера в российских СМИ вышла новость о возможности принудительной продажи доли "Газпрома" в "Северном потоке – 2" в счет погашения долга за проигранный арбитраж в Стокгольме. Сегодня ЮВТ публично пообещала спасти "российской достояние" от украинской государственной компании путем ликвидации последней", – написал он на своей странице в Facebook.

По словам Коболева, эта новость сразу попала на первую полосу российского издания "Комсомольская правда".

"Мне кажется, что ЮВТ начала подрабатывать генератором пропагандистских инфоповодов для российских СМИ. "Это мелко, Хоботов" (с)", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее главный коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко рассказал, чем может обернуться ликвидация "Нафтогаза" для спора с российским "Газпромом".