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Ликвидация ''Нафтогаза'': Коболев нашел связь между Тимошенко и росСМИ

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Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев раскритиковал лидера партии "Батьківщина" Юлию Тимошенко из-за заявления о ликвидации украинской компании, уточнив, что ее слова сразу подхватили российские пропагандисты.

"Вчера в российских СМИ вышла новость о возможности принудительной продажи доли "Газпрома" в "Северном потоке – 2" в счет погашения долга за проигранный арбитраж в Стокгольме. Сегодня ЮВТ публично пообещала спасти "российской достояние" от украинской государственной компании путем ликвидации последней", – написал он на своей странице в Facebook.

По словам Коболева, эта новость сразу попала на первую полосу российского издания "Комсомольская правда".

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"Мне кажется, что ЮВТ начала подрабатывать генератором пропагандистских инфоповодов для российских СМИ. "Это мелко, Хоботов" (с)", – резюмировал он.

Ликвидация ''Нафтогаза'': Коболев нашел связь между Тимошенко и росСМИ
Ликвидация ''Нафтогаза'': Коболев нашел связь между Тимошенко и росСМИ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее главный коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко рассказал, чем может обернуться ликвидация "Нафтогаза" для спора с российским "Газпромом".

Персона
Андрей Коболев
Место
Украина
Объекты
Нафтогаз УкраиныГазпром
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
Хохло-пауки в хохло-банке начали жрать друг друга. Бог вам в помощь, мрази хохложопые!!!
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