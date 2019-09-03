"Лига смеха" нервно курит": в "ЕС" высмеяли мэм "слуги народа" в Раде

На заседании Верховной Рады во вторник, 3 сентября, представитель президента Владимира Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский заявил, что нужно "экономить конституционный текст", что стало новым мэмом среди депутатов.

Об этом написала в Facebook нардеп от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

"Самый яркий мэм дня, провозглашенный с трибуны одним из "слуг" – "в предоставленных законопроектах есть экономия конституционного текста". Хотя, на самом деле, в зале наблюдается экономия здравого смысла", – отметила она.

В "ЕС" высмеяли мэм Вениславского в Раде

Обратил внимание на фразу Вениславского и Алексей Гончаренко от "Европейской солидарности".

"Горшочек, не вари! Цирк в Раде продолжается. Теперь у нас выступает представитель президента Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский и говорит, что "цель изменений до Конституции – это экономия конституционного текста". Совсем недавно Глава СБУ Баканов заявил, что "цель СБУ – это перераспределение социальных благ". Что происходит с командой Зеленского, мне совершенно непонятно. Сплошная "квартализация". "Лига смеха" нервно курит уже", – прокомментировал он в соцсети.

Отметим, Вениславский в свою очередь объяснил такую формулировку тем, что нецелесообразно в тексте Конституции несколько раз прописывать одни и те же принципы.

Как сообщал OBOZREVATEL, со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым случился конфуз. Он уронил стул, когда потянулся к микрофону после того, как нардепы проголосовали за снятие неприкосновенности.

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