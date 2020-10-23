Лидера "Слуги народа" выписали из больницы после тяжелого течения COVID-19. Видео

Борис Бондарь Политика 22:05, 23.10.2020 Обновлено: 22:05, 23.10.2020

Лидер партии "Слуга народа", первый заместитель одноименной фракции Александр Корниенко, заболевший COVID-19, сообщил, что его выписали из больницы.

О выздоровлении Корниенко проинформировал в Facebook. Он провел 16 дней в Александровской больнице Киева.

"Во вторник, 20 октября, меня выписали из больницы, где я находился 16 дней, перевели на домашний больничный", – написал Корниенко.

В видеообращении он рассказал, что перенес болезнь в тяжелой форме, поэтому несколько дней провел в отделении интенсивной терапии.

Также нардеп отметил, что больница почти полностью заполнена пациентами.

Он поблагодарил врачей, которые помогли ему выздороветь, всех украинских медиков, а также людей, которые его поддерживали.

Кроме того, он призвал граждан придерживаться масочного режима, пользоваться перчатками и санитайзерами.

Корниенко выписали из больницы
Facebook Александра Корниенко

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер партии "Слуга народа" и первый заместитель фракции Александр Корниенко заболел COVID-19. Об этом он сообщил 1 октября.

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