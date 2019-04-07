Лидер союза венгров Румынии обвинил украинского посла во лжи

Лидер Демократического союза венгров Румынии Хунор Келемен обвинил посла Украины в Румынии Александра Банкова во лжи.

По словам дипломата, Келемен пытался въехать в Украину по венгерскому паспорту, хотя тот в ответ утверждает, что это неправда.

"Господину Келемену Хунору запрещен въезд на территорию Украины с 03.11.2017 года. С тех пор он уже пытался въехать в Украину с венгерским паспортом и ему было отказано, и он точно знал о принятом украинской стороной решении", – рассказал Банков.

По его словам, в этот раз, согласно украинскому законодательству, Келемену было вручено решение об отказе в пересечении государственной границы Украины, которое он лично подписал.

"Это правда, что соответствующее решение не содержит мотивов, но такая практика является общей для всех европейских государств. Я буду иметь за честь предоставить лично господину Хунору любые дополнительные объяснения", – добавил он.

В ответ Келемен предоставил фотографию страницы паспорта со штампом о запрете въезда в Украину от 6 апреля 2019 года.

"Заявление украинского посла в Румынии Александра Банкова о том, что я ранее пытался пересечь границу Украины с венгерским паспортом является неправдой", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Келемана не пропустили на границе в Украине 6 апреля, о чем он лично рассказал в соцсети. Он утверждал, что направлялся в Ужгород на празднование 30-летия местной венгерской организации "Общество венгерской культуры Закарпатья" (КМКС/KMKSZ).

Запрет на въезд в Украину действует до 13 октября 2020 года. В связи с ситуацией МИД Венгрии вызвало посла Украины в Будапеште Любовь Непоп на объяснительную беседу.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!