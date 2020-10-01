Лидер "Слуги народа" Корниенко заразился коронавирусом

Лидер партии "Слуга народа" и первый заместитель фракции Александр Корниенко заболел COVID-19.

Об этом он сообщил в Facebook 1 октября. "Поскольку уже начали распространяться слухи, спешу сообщить коллег, избирателей и общество лично: к сожалению, коронавирусная инфекция не обошла и меня", – написал он.

По словам политика, симптомов, кроме температуры, у него не было. Когда народный депутат заметил повышение температуры, он сделал и экспресс, и ПЦР-тесты, но они показали отрицательные результаты.

"Между тем я обратился к пульмонологу, у меня обязанность обращаться к нему в таких случаях. Мне сделали КТ с выводом "похоже на "ковид-19", – добавил "слуга".

Корниенко также заявил, что был на самоизоляции с первых дней заболевания. Он отметил, что у него "стало хуже с обонянием и вкусами".

"Врачи говорят, что это сейчас частая история, когда ПЦР ничего не показывает – а затем антитела есть", – написал Корниенко.

В подобной ситуации политик посоветовал украинцам "выходить из "презумпции коронавируса" и самоизолироваться".

Корниенко подчеркнул, что его состояние стабильное и он получает необходимое лечение. Показаний к госпитализации нет.

Отметим, за последние несколько дней коронавирусом заразились 10 человек как в сессионном зале, так и в Аппарате ВР.

29 сентября стало известно, что COVID-19 заболели глава партии "Голос" Кира Рудик, пятый президент и нардеп от "Евросолидарности" Петр Порошенко, а также нардеп от "Слуги народа", чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк. 30 сентября коронавирус во второй раз диагностировали у нардепа Яны Зинкевич. Среди заразившихся COVID-19 также нардеп от "Слуги народа" Артем Культенко.

Из-за вспышки коронавируса среди депутатов Рада изменила график работы: пленарные заседания в четверг и пятницу будут заменены на работу в комитетах, следующие две недели 5-9 октября и 12-16 октября депутаты также станут работать в комитетах, комиссиях, фракциях и группах. Заседание Верховной Рады состоится лишь 20 октября.

Как писал OBOZREVATEL, 1 октября Жан Беленюк, который заразился коронавирусом, сообщил, что идет на поправку и чувствует себя лучше.