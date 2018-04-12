Лидер ОУН признался, кто его любимый диктатор

Лидер "Добровольческого движения ОУН" Николай Коханивский считает образцом государственного деятеля чилийского диктатора Аугусто Пиночета.

Об этом он заявил в программе 16+ с Романом Скрипиным и Натальей Якимович.

"Иногда есть необходимость строить государство тоталитарными методами, все государства это проходили… Пиночета таскали по судам, но он служил своему народу и до сих пор имеет 40% поддержки населения - даже мертвый", - заявил лидер ОУН.

"Мы берем определенный период - 4 года, чтобы построить государство. Это означает, что у нас будет один революционный фронт, революционный трибунал и национальное войско. Это нужно, чтобы разобраться с коррупцией, одолеть режим внутренней оккупации, победить в войне. А потом мы готовы отдать демократам страну... Они все равно потом повылазят. Чего-чего, а этого добра в Украине хватает", - отметил он.

На замечание ведущего "расстреляли бы полстраны", Коханивский ответил: "Не полстраны - только коррупционеров, олигархов и ватников".

Лидер ОУН также отметил, что Пиночет является "позитивным примером" и заявил, что чилийский диктатор воплотил идеи одного из идеологов украинского национализма Николая Сциборского.

При этом Коханивский заявил, что негативно относится к Иосифу Сталину и Адольфу Гитлеру, поскольку они – "враги украинского народа".

Как сообщал "Обозреватель", Николай Коханивский также заявил, что члены его организации работают над подготовкой новой революции в Украине.