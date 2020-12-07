Весьма символично, что местные выборы в Украине закончились именно в Кривом Роге.

Ещё более символично, что именно в Кривом Роге закончилась электоральная "магия Зеленского". Президент слишком явно и активно вмешивался в выборы и агитировал за кандидата от слуг Шевчика. Раньше модно было сравнивать такие позорные политические поражения со Сталинградом. Проигрыш Зеленского в полной мере соответствует этому эпитету.

Проиграть родной город – это не просто вишенка на торте провальных для Зеленского местных выборов (проиграны подчистую все областные центры). Проигрыш в родном для Зеленского Кривом Роге – это его личный Сталинград.

Закат Зеленского стал очевидным для всех, включая его ближайших сторонников. Впереди неминуемый исход из партии Слуга народа. Зеленскому предстоит испытать предательство вечно угодливых ноунеймов, которые найдут нового хозяина.

Один из них, Разумков, топчется в прихожей, направляясь на выход.

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