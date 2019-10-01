"Личный приоритет": Зеленский раскрыл детали переговоров по обмену пленными

Во время мирных переговоров в Минске во вторник, 1 октября, обсуждался вопрос о следующем этапе освобождения удерживаемых лиц.

Об этом на брифинге сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает пресс-служба Офиса президента.

"Все этого ждем. Для нас, вы знаете, возвращение украинских граждан является приоритетом – и для меня лично, и, я думаю, для каждого украинца", – сказал он.

Зеленский напомнил об украинском журналисте Станиславе Асееве, которого более двух лет незаконно удерживают на временно неподконтрольных территориях Донбасса и который 1 октября встретил свое 30-летие в неволе.

"Мы прилагаем максимальные усилия для его возвращения и возвращения всех наших граждан, всех граждан Украины", – подчеркнул глава государства.

Также Зеленский сообщил о достижении договоренности о начале разведения войск в районе населенных пунктов Петровское и Золотое.

В качестве примера успешного разведения сил и средств он назвал ситуацию в Станице Луганской, где восстанавливается пешеходный мост.

Владимир Зеленский president.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ по Украине Мартин Сайдик объявил, что разведение сил и средств обеих сторон на Донбассе у городов Петровское и Золотое Луганской области начнется в понедельник, 7 октября.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!