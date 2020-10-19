Заметили?!

Президент больше не пиарится на борьбе с коронавирусом.

Не пиариться уже давно.

Не пиарится - от слова вообще.

Судя по его официальному ФБ, последний раз от его имени вспоминали про вирус еще в начале лета.

Почему?

Ответ прост.

Он больше не хочет ассоциироваться со всем тем п*здецом, который происходит и дальше будет происходить.

Не пиарится, потому что проср*л.

Проср*л время.

Проср*л карантин.

Проср*л экономику.

Проср*л деньги на закупки.

Проср*л подготовку больниц.

Парень.

Ты же так хотел на этом пиариться?

Март, апрель, май.

Штаб был у тебя в ОП.

Деньги были у тебя в ОП.

Олигархи были у тебя в ОП.

Ручное управление было у тебя в ОП.

Думаешь, сможешь теперь спихнуть этот провал на кого-то другого?

Нет, не сможешь.

Ты так ярко записывал вначале видео.

Ты так громко молчал, когда надо было говорить.

Ты так помпезно приезжал встречать чужие бизнес грузы масок.

Теперь знай.

Не хватает коек - это ты.

Не хватает тестов - это ты.

Не хватает кислорода - это ты.

Растёт количество заболевших людей и уставших врачей - это тоже ты.

Важно зафиксировать.

Пишешь ты про коронавирус или нет.

Снимаешь ты ролики про коронавирус или нет.

Ты же так хотел тогда дешевого пиара на коронавируса - имей яйца и мужество теперь признать этот тотальный провал.

К сожалению.

Судя по происходящему в больницах - это будет твой личный котёл.