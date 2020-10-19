Личный котел президента
Заметили?!
Президент больше не пиарится на борьбе с коронавирусом.
Не пиариться уже давно.
Не пиарится - от слова вообще.
Судя по его официальному ФБ, последний раз от его имени вспоминали про вирус еще в начале лета.
Почему?
Ответ прост.
Он больше не хочет ассоциироваться со всем тем п*здецом, который происходит и дальше будет происходить.
Не пиарится, потому что проср*л.
Проср*л время.
Проср*л карантин.
Проср*л экономику.
Проср*л деньги на закупки.
Проср*л подготовку больниц.
Парень.
Ты же так хотел на этом пиариться?
Март, апрель, май.
Штаб был у тебя в ОП.
Деньги были у тебя в ОП.
Олигархи были у тебя в ОП.
Ручное управление было у тебя в ОП.
Думаешь, сможешь теперь спихнуть этот провал на кого-то другого?
Нет, не сможешь.
Ты так ярко записывал вначале видео.
Ты так громко молчал, когда надо было говорить.
Ты так помпезно приезжал встречать чужие бизнес грузы масок.
Теперь знай.
Не хватает коек - это ты.
Не хватает тестов - это ты.
Не хватает кислорода - это ты.
Растёт количество заболевших людей и уставших врачей - это тоже ты.
Важно зафиксировать.
Пишешь ты про коронавирус или нет.
Снимаешь ты ролики про коронавирус или нет.
Ты же так хотел тогда дешевого пиара на коронавируса - имей яйца и мужество теперь признать этот тотальный провал.
К сожалению.
Судя по происходящему в больницах - это будет твой личный котёл.
Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.