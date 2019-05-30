"Либо свержение, либо диктатура": Портников предостерег Зеленского от феномена Путина

Новому президенту Украины Владимиру Зеленскому и его сторонникам, которые голосовали по большей части за громкие обещания, не следует забывать, к чему приводит популизм в политике. Он заканчивается либо крахом власти, либо установлением диктатуры.

К тому же, предпосылки к реализации таких сценариев уже начали появляться в соседней Украине России, отметил украинский журналист Виталий Портников в статье для "Эспрессо".

Он напомнил, что на президентских выборах в марте 2018 года Владимир Путин получил 72% голосов избирателей. Однако уже 25 мая Всероссийский центр изучения общественного мнения сообщил о падении рейтинга доверия президенту Путину до исторического минимума – до 31,7%.

"Что же произошло с популярностью авторитарного правителя? Ведь Крым до сих пор российский, Кремль противостоит Западу и демонстрирует гражданам, что Россия – великая держава. Телевидение по-прежнему контролируется государством и несет всякую ахинею о величии Путина и его режима. А граждане не очень довольны. Секрет прост. Путин – классический политик-популист, именно благодаря этому семье Ельцина и олигархам в 2000 году удалось привести мало кому известного чиновника на пост президента России. Однако популярность популиста связана прежде всего с его готовностью кормить патерналистский люмпенизированный электорат. Не будет колбасы – не будет любви", – пишет Портников.

Журналист также считает, что Путину просто повезло со стремительным ростом нефтяных котировок в период его правления. Ведь если бы их не было, фамилию Путина сейчас бы мало кто помнил, а Россией давно уже руководил совершенно другой человек. Однако сейчас доходы россиян с каждым днем падают и будут падать, по мнению Портникова, вплоть до окончательного краха соседнего государства. Как следствие, популярность Путина также тает на глазах, и его ситуацию не спасают ни аннексия Крыма, ни войны на Донбасс и в Грузии.

По словам журналиста, все, чего требует современное российское общество, – это "халява". Поскольку люди не получают желаемого, значит, такой Путин им не нужен.

Виталий Портников 24tv.ua

"Но я думаю не о Путине – ведь кризис в России неизбежен и заложен в саму структуру государственности соседней страны. Я думаю о человеке, который несколько недель назад победил на украинских президентских выборах с "путинским" результатом. Понимает ли Владимир Зеленский что его электорат и электорат Владимира Путина – это один и тот же электорат? Да, сторонникам нового президента будет приятно, если он кого-нибудь посадит и будет говорить о новых лицах и борьбе с коррупцией, если он переедет в новый офис и будет хамить парламенту. Но главное, что интересует всех этих людей, – колбаса. То есть повышение уровня жизни", – подчеркивает Портников.

По его словам, Зеленский может отказаться от сотрудничества с МВФ, чтобы создать видимость социальных преференций, но это приведет к обнищанию его электората. Точно также Зеленский может продолжить сотрудничество с МВФ, но это приведет к недовольству его электората.

"Еще Зеленский может открыть нефтяное месторождение где-нибудь в Полтавской области, расплатиться с долгами, повысить украинцам зарплаты и пенсии, создать класс потребителей государственной ренты. Словом, сделать все, что сделал Путин. Но это только если месторождение будет открыто. Без месторождения нового президента ожидает только стремительное падение рейтинга, разочарование электората, крах надежд, потеря власти", – считает Портников.

"Если Владимир Зеленский, его сторонники и поклонники не верят в такой прогноз, пусть они внимательно ознакомятся с путинской социологией. У всех популистов этого мира одна судьба. Их режимы либо рушатся, либо становятся жестокими диктатурами", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Портников предложил посмотреть российский сериал "Бригада", чтобы понять, зачем олигарх Игорь Коломойский предлагает президенту Украины Владимиру Зеленскому идею дефолта.

Также он выразил мнение о том, что референдум о формате переговоров с Россией, который намерен провести Зеленский, может быть выгодным Кремлю и "затянет петлю на шее Украины".

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