"Либо президент, либо наср*но": Скрыпин устроил публичный разнос Зеленскому

Украинский журналист Роман Скрыпин записал жесткое видео с критикой в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Он выразил возмущение из-за несамостоятельности главы государства и его постоянного появления на публике со своим ближайшим окружением.

Жесткий ролик в нецензурным обращением к Зеленскому журналист опубликовал на своем YouTube-канале Skrypin.ua. В нем он призвал его выполнять свою работу, а также не давать озвучивать официальную позицию от своего имени посторонним людям.

"Кто ты такой, президент Украины? На самом деле тебя наняли на работу. Бери мяч и п*здяч, что называется. Вова, работать надо. Если до тебя никто ни х*ра не делал, то это не значит, что тебе не надо работать. Какого х*ра, бл*дь?" – выругался Скрыпин.

Скрыпин и Зеленский

"Ну, у меня тоже есть куча друзей. Ты – первое лицо государства. Тебе что-то там шепчут на ухо, дергают, отвечают вместо тебя телефону. Почему ты себе это позволяешь? Ты либо президент, либо наср*но. Все очень просто. Я этого не могу понять. Почему окружение где-то у тебя постоянно фигурирует за плечами? Какого х*я тебе постоянно сидят и п*здят что-то на ухо?" – эмоционально добавил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Скрыпин гневно раскритиковал новое шоу студии "Квартал 95" "Де-Мократия?", автором которого является шоумен-"кварталовец" Валерий Жидков. В первом выпуске Жидков должен был критиковать президента и своего экс-коллегу Владимира Зеленского. Однако многим, в том числе и Скрыпину, его отношение к Зеленскому показалось слишком лояльным и "кумовским".

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