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11 ноября • обновлено в 15:28
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Сергей Гайдай
Сергей Гайдай
Политтехнолог, директор по стратегическому планированию агентства Гайдай.Ком Все статьи автора

Либертарианство "Слуги народа": пацанам просто слово понравилось

1.8т

Да бросьте вы, а было ли либертарианство?

Пацанам просто слово новомодное понравилось. А что это такое они вначале то и не поняли. А когда стали разбираться - то оказалось, что если действительно быть либертарианцами, то роль государства в жизни простого украинца нужно сократить до минимума, а самому гражданину дать максимум прав и свобод.

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Это как? Государство это - президент с его офисом, правительство с премьером и всеми министрами, Рада со всем монобольшинством. И всю эту власть нужно сократить до минимума? Не лезть в экономику. Налоги уменьшить. И сильно уменьшить — ликвидировать налоговую вместе с налоговой полицией. Заменить на софт. Чиновников и в центре и на местах сократить раз в сто. Правительство сократить до семи министров с помошниками, как в Швейцарии. Местное самоуправление громад должно стать основной властью для жителя Украины. А центральная власть - как дополнительный сервис для власти местных громад. Референдумы общенациональные и местные. Участие граждан в законотворчестве. Принятие законов через референдумы. Народовластие плюс диджитализация всей страны - государство в смартфоне.

И вот тут либертарианство то у ребят и сдулось. Теперь у них - либерализм с социализмом вместе .

Помните как у буфетчика в "Мастере и Маргарите"? Осетрина второй свежести. Осетрина она может быть только одной свежести. Вторая свежесть - это тухлая осетрина.

Так и либерализм - он может быть только либерализмом, а если туда социализм добавить - получится тухлый либерализм какой-то

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Автор
Сергей Гайдай Сергей Гайдай
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
Источник
Источник: Facebook Сергея Гайдая
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Kutovoy Yuriy
Kutovoy Yuriy
Клоуны полуграмотные.
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