Левочкин снова пил в Раде странную жидкость: фото озадачило сеть

Народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Сергея Левочкина снова засняли с бутылкой, в которой находилась неизвестная жидкость.

Фото, как он пьет темную жидкость, залитую в бутылку из-под негазированной воды, опубликовал фотограф Ян Доброносов (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца новости).

Левочкин пил странную жидкость в Раде Ян Доброносов

Левочкин пьет странную жидкость в Раде Ян Доброносов

Левочкин пил странную жидкость в Раде Ян Доброносов

Пользователи соцсетей начали иронизировать насчет жидкости, предполагая, что может быть в бутылке.

Пользователи гадают, что может быть в бутылке facebook.com/yan.dobronosov

Пользователи гадают, что может быть в бутылке facebook.com/yan.dobronosov

Как сообщал OBOZREVATEL, это уже не первый подобный случай, когда Левочкина видят в парламенте с бутылкой со странной жидкостью. Прошлый раз его засняли на одном из заседаний комитета ВРУ.

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