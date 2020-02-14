Левочкин снова пил в Раде странную жидкость: фото озадачило сеть

Народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Сергея Левочкина снова засняли с бутылкой, в которой находилась неизвестная жидкость.
Фото, как он пьет темную жидкость, залитую в бутылку из-под негазированной воды, опубликовал фотограф Ян Доброносов (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца новости).
Левочкин пил странную жидкость в Раде
Ян Доброносов
Левочкин пьет странную жидкость в Раде
Ян Доброносов
Левочкин пил странную жидкость в Раде
Ян Доброносов
Пользователи соцсетей начали иронизировать насчет жидкости, предполагая, что может быть в бутылке.
Пользователи гадают, что может быть в бутылке
facebook.com/yan.dobronosov
Пользователи гадают, что может быть в бутылке
facebook.com/yan.dobronosov
Как сообщал OBOZREVATEL, это уже не первый подобный случай, когда Левочкина видят в парламенте с бутылкой со странной жидкостью. Прошлый раз его засняли на одном из заседаний комитета ВРУ.
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