Левочкин рассказал о симпатии Фирташа к Зеленскому

Беглый украинский олигарх Дмитрий Фирташ симпатизирует новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом рассказал народный депутат от "Оппозиционного блока" Сергей Левочкин, сообщает "Радио Свобода" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Он (Фирташ. – Ред.) с симпатией, бесспорно, относится к новому президенту. Как все мы. Мы ждем перемен, ждем, чтобы он выполнил то, что обещает. И это будет классное президентство", – сказал парламентарий.

Дмитрий Фирташ "Телеканал 24"

На вопрос, когда с Зеленским встречался сам Левочкин, нардеп и бывший глава администрации экс-президента Виктора Януковича ответил уклончиво.

"Это частная информация. Потому что он тогда не был главой государства. После избрания президентом я с ним еще не встречался", – сказал политик. Свои отношения с Зеленским Левочкин характеризует как нормальные и рабочие.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Европейской бизнес-ассоциации и глава инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала заявил, что назначение президентом Украины Владимиром Зеленским на высокие должности в стране людей из окружения олигарха Игоря Коломойского повлечет отток иностранных инвестиций.

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