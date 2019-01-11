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Левочкин – холостяк: экс-жена политика вышла замуж

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Внефракционный народный депутат Украины Сергей Левочкин вновь стал холостяком. Его бывшая гражданская жена Зинаида Лихачева вышла замуж.

Об этом женщина сама сообщила на своей странице в Facebook, сменив статус семейного положения.

Сергей Левочкин

Сергей Левочкин

Twitter Сергея Левочкина

Известно, что церемония ее бракосочетания состоялась 9 января в США. Напомним, в гражданском браке с Левочкиным Лихачева родила ему двоих детей.

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Зинаида Лихачева

Зинаида Лихачева

Ivona - bigmir)net

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце декабря в СМИ появились слухи о расставании народных депутатов Алены Кошелевой (РПЛ) и Давида Макарьяна (БПП), которые ждут совместного ребенка.

Позже пара обнародовала видеообращение, в котором опровергла разрыв своих отношений и поздравила украинцев с Новым годом.

Персона
Сергей Левочкин
Место
Украина
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