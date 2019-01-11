Левочкин – холостяк: экс-жена политика вышла замуж

Внефракционный народный депутат Украины Сергей Левочкин вновь стал холостяком. Его бывшая гражданская жена Зинаида Лихачева вышла замуж.
Об этом женщина сама сообщила на своей странице в Facebook, сменив статус семейного положения.
Сергей Левочкин
Twitter Сергея Левочкина
Известно, что церемония ее бракосочетания состоялась 9 января в США. Напомним, в гражданском браке с Левочкиным Лихачева родила ему двоих детей.
Зинаида Лихачева
Ivona - bigmir)net
Как сообщал OBOZREVATEL, в конце декабря в СМИ появились слухи о расставании народных депутатов Алены Кошелевой (РПЛ) и Давида Макарьяна (БПП), которые ждут совместного ребенка.
Позже пара обнародовала видеообращение, в котором опровергла разрыв своих отношений и поздравила украинцев с Новым годом.