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18 сентября • обновлено в 10:50
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Лев Парцхаладзе
Лев Парцхаладзе
Политик Все статьи автора

Расширение жилплощади: как это сделать за счет балкона

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Наверное у всех, кто планирует ремонт либо же уже занялся им вплотную, возникает резонный вопрос - объединять ли комнату с лоджией или балконом?

Ведь таким образом можно увеличить жилые метры. Идея действительно соблазнительная, особенно если размер жилья уже не совсем удовлетворяет ваши потребности.

Раньше для переноса стен или перегородок в собственном доме нужно было получать разрешение в Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ). И ждать его иногда приходилось несколько месяцев.

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В настоящее время проведения таких изменений в своей квартире не требует получения специальных документов. Кабмин утвердил обновленный перечень строительных работ, которые не требуют разрешений на их проведение и ввода в эксплуатацию. (Регламентируется Постановлением от 7 июня 2017 № 406 ).

НО! Это возможно делать только если нет вмешательства в несущие конструкции либо инженерные системы общего пользования.

В таких случаях необходимо таки получать разрешение на перепланировку.

Если же мы говорим о простой перепланировке, то в начале необходимо сделать 2 важных действия: демонтировать перегородку, а также утеплить присоединяемую к комнате территорию – лоджию или балкон.

Перегородки делятся на несколько категорий в зависимости от того, из чего они сделаны - из кирпича, камня, дерева, бетонных плит. И в каждом отдельном случае предусматривается разный демонтаж - отличается количеством этапов и длительностью работ.

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Итак. Приступаем к первому этапу – демонтажу.

Прежде всего, следует отключить коммуникации: газ и электричество, воду и отопление, интернет, радио и тв и так далее.

Для демонтажа могут потребоваться различные инструменты: от лома до бензопилы. Молоток, болгарка, ножовка - все зависит от происхождения перегородки. В первую очередь, из нее следует удалить все декоративные материалы. Даже штукатурка не является исключением. И в любом случае, начинать разборку стены нужно сверху.

Разбирать кирпичную стену следует, начиная с центра ряда. Выбивают один кирпич и последовательно разбирают кладку. При наличии двери, демонтаж начинается с дверной перемычки.

- Перегородки из картона или фанеры, также как и деревянные стены доставляют минимум хлопот. В последнем случае достаточно воспользоваться болгаркой, но, если стена сделана каркасным способом, начинать нужно с демонтажа обшивки.

- Удаление бетонных перегородок является наиболее трудоемким процессом. Как правило, для этого нужны перфоратор, болгарка и отбойный молоток. В перегородке с обеих сторон проделывают глубокие штробы. Они делят стену на одинаковые участки и существенно облегчают работу. Болгаркой же срезают арматуру, но демонтировать перегородку из высокопрочного бетона возможно только с помощью алмазной резки.

К слову, об осознанном обращении с отходами. Весь строительный мусор обязательно подлежит утилизации, но его строго запрещено выгружать в обычные контейнеры в жилых дворах. Подобная деятельность гарантирует начисление штрафа и вовсе не отменяет вывоз материалов.

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Второй этап – утепление. Зачем это нужно? Чтобы использовать дополнительное жилое пространство круглый год. Как правило, в новых домах, наружное утепление уже сделано. Поэтому позаботиться надо о внутреннем.

Утеплять можно с помощью:

- Стекловолокно. Имеет хорошие звукоизоляцию и теплоизоляцию, но боится влаги. Необходимо дополнительно потратиться на гидроизоляцию.

- Минеральная вата. Имеет хорошую теплоизоляцию. Но не способна поглощать влагу, поэтому также необходимо создавать качественную систему гидроизоляцию.

- Пенопласт. Сохраняет ценное тепло и не деформируется от сильных нагрузок. Весит материал мало, благодаря чему он не будет создавать давление на конструкции. Установить его можно даже без соответствующего опыта, поскольку все просто и легко монтируется. Однако помните о том, что он имеет низкую пожаростойкость!

- Пеноплекс. Это материал нового поколения. Его теплопроводность низкая, что делает его использование уместным на лоджии. Кроме того, этот материал отлично поглощает звуки и добавит комфорта. Он не впитывает влагу и сохраняет тепло.

- Пенополиуретан. Не боится влаги, морозов и резких изменений температурного режима. Хороший вариант для капитального утепления балкона или лоджии, но его стоимость выше.

Чтобы превратить утепленный балкон не только в прекрасное место для отдыха или работы, но и удачно украсить им интерьер необходимо тщательно продумать его дизайн и сочетание с характером всей жилплощади.

Минимальное количество предметов необходимой мебели, использование зеркал и раздвижных окон, выбор светлых тонов стен и потолка визуально увеличат зрительный пространство.

В зависимости от ваших возможностей и потребностей, балкон или лоджию можно превратить в следующие помещения:

• рабочий кабинет,

• детскую комнату,

• спортзал,

• кухонный уголок,

• библиотеку,

• гардеробную комнату,

• расширенную гостиную,

• спальное место,

• зимний сад или даже цветочную оранжерею

Все зависит только от вашего желания и фантазии!

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Автор
Лев Парцхаладзе Лев Парцхаладзе
Место
Украина
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