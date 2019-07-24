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Лев Парцхаладзе
Лев Парцхаладзе
Политик Все статьи автора

Как получить разрешение на строительство частного дома?

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Законодательство сейчас предполагает упрощенную процедуру оформления необходимых документов для получения разрешения на начало строительство частного дома или дачи и декларативный принцип получения права на застройку. То есть, о начале строительства нужно просто уведомить соответствующее местное структурное подразделение по вопросам градостроительства и архитектуры.

Но, сначала нужно получить строительный паспорт на свой будущий дом.

Получение строительного паспорта регламентируется статьей 27 Закона Украины "О регулировании градостроительной деятельности.

Именно строительный паспорт определяет комплекс градостроительных и архитектурных требований к размещению и строительству индивидуального жилья. А именно:

  • индивидуальному жилому дому не выше 2 этажей (без учета мансардного этажа) и площадью до 500 кв. метров в границах населенных пунктов;

  • садовому или дачному дому не выше 2 этажей (без учета мансардного этажа) и площадью до 500 кв. метров вне границ населенного пункта (на территориях дачных и садовых товариществ);

  • хозяйственным постройкам, гаражам, элементам благоустройства и озеленения земельного участка.

Что при этом важно. Оформление строительного паспорта не требует получения градостроительных условий и ограничений – отдельного документа. А разработка проекта строительства не является обязательной – проект можно делать по желанию.

Итак, для получения строительного паспорта, согласно приказу Минрегиона № 103 от 5 июля 2011 года необходимо обратиться:

  • в местное структурное подразделение по вопросам градостроительства и архитектуры (это может быть как и территориальное подразделение ГАСИ (Государственной архитектурно-строительной инспекции), так и исполнительный орган в структуре местного совета);

  • в ЦНАП (Центр предоставления административных услуг).

К подаче нужно подготовить такие документы:

  • заявление на выдачу стройпаспорта ;

  • копию документа о праве собственности или пользования земельным участком (копия должны быть заверена нотариусом либо организацией, которая выдавала этот документ);

  • эскиз намерения застройки (месторасположение постройки на земельном участке, расстояния до границ соседних земельных участков и расположенных на них объектов, инженерных сетей и сооружений, фасады и планы этажей запланированного объекта с указанием габаритных размеров, перечень систем инженерного обеспечения, в том числе автономного, планируемых к применению и т.д.). Эскиз можно сделать самостоятельно или это может сделать архитектор.

  • проект строительства (если есть);

  • заверенное нотариально согласие совладельцев земельного участка (если они есть) на осуществление застройки.

Местное структурное подразделение по вопросам градостроительства и архитектуры проверит, соответствуют ли ваши намерения застройки:

• в пределах населенных пунктов - генплану, плану зонирования или детальному плану территории;

• за пределами населенных пунктов - детальным планам территорий, планировочным решением проектов садовых или дачных товариществ;

• государственным строительным нормам (ДБН), стандартам и правилам.

Если все будет соответствовать требованиям, то в течение 10 рабочих дней со дня принятия пакета документов вам выдадут строительный паспорт. Это бесплатно.

Что войдет в строительный паспорт, который вы получите:

  • пакет документов, который вы предоставили;

  • схема застройки земельного участка, на которой будут обозначены места раположения запланированного объекта строительства, красные линии, линии регулирования застройки, одъезды, расстояние от объекта строительства к улицам, минимальные расстояния до границ участка и зданий или сооружений на соседних участках, места подключения инженерных сетей;

  • так называемая памятка с рекомендационным перечнем необходимых положений нормативноправовых актов, строительных норм и правил.

Что еще важно.

Техусловия по инженерному обеспечению получаются заказчиком самостоятельно. То есть, если вы хотите подключить энерго-, электро- и водоснабжение, для этого необходимо обратиться к компаниям, предоставляющим такие услуги по местонахождению вашего будущего дома.

По каким причинам могут отказать в выдаче строительного паспорта?

  • Вы подали не полный пакет документов;

  • Намерения вашего строительства не отвечают требованиям градостроительной документации, детальным планам территории, планировочным решениям проектов садовых или дачных товариществ, государственным строительным нормам, стандартам и правилам.

Такой отказ с соответствующим письменным обоснованием должен быть предоставлен в срок до 10 дней.

И вот наконец! После получения строительного паспорта вам необходимо направить уведомление о начале строительных работ в местное отделение ГАСИ (это регламентируется Порядком выполнения подготовительных и строительных работ, утвержденным постановлением КМУ № 466 от 13 апреля 2011 года .

Такое уведомление вы можете подать лично, за вас это может сделать другое уполномоченное лицо либо вы можете отправить уведомление рекомендованным письмом с описанием вложения не позже чем за 1 календарный день до начала выполнения строительных работ.

Если все необходимые документы будут подготовлены правильно, то строительство будущего дома не затянется. Удачи в строительстве!

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Автор
Лев Парцхаладзе Лев Парцхаладзе
Место
Украина
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