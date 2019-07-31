Грохот на стройке по соседству не прекращается ни днем, ни ночью - что с этим делать? С таким вопросом ко мне обратились в Facebook. Как же повлиять на нарушителя спокойствия?

Во-первых, есть как минимум три нормативных акта, защищающие ваши права. И это касается любого шума, а не только строительного, - всех, кто не может вовремя "прикрутить" громкость.

Каждому государством гарантируется право на тишину (это статья 24 Закона Украины "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения" -

Второе. Правила благоустройства. Они утверждаются местными советами и общедоступны. Вот, например, киевские.

В них прописаны временные промежутки, когда нельзя нарушать тишину, и ответственность за такое нарушение.

Изучаем Раздел 11. Тишина в общественных местах в городе Киеве. Например, в ночное время (с 22.00 до 8.00) запрещается петь, кричать, включать музыку или осуществлять другую деятельность в жилых помещениях, во дворах жилых районов, в парках и других общественных местах, что вызывает чрезмерный шум и может мешать окружающим. С 21.00 до 8.00 в рабочие дни и в любое время в течение выходного или праздничного дня запрещено проводить ремонт без согласования с жителями близлежащих домов и жилых помещений.

Шум от проведения строительных работ не должен превышать санитарных норм в любое время суток.

Но не всегда можно оценить уровень шума и определить, мешает ли он всем окружающим. Для этого сформулированы общие нормы допустимой громкости.

Приказ МОЗ "Об утверждении Государственных санитарных норм допустимых уровней шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки" - Здесь определены такие понятия, как виды шума, и их уровень в децибелах, который нельзя превышать.

Изучаем и сравниваем:

Приблизительные показатели уровня шума:

✔ полная тишина - 0,

✔ шепот - примерно 10 дБ

✔ обычный разговор - 35-40 дБ

✔ громкая - до 50-60 дБ

✔ шум дороги с умеренным движением - около 60 дБ

✔ шум метро при проезде поезда - около 100 дБ.

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Выяснить, не превышена ли норма допустимого уровня шума возможно с помощью шумомера, а в современных условиях это также можно сделать просто с помощью приложения в смартфоне (например). Также дополнительно можно сделать аудио или видео запись, которая передаст уровень шума.

А теперь к главному. Куда же обратиться за помощью, когда самостоятельно не удается остановить шумовые нарушения?!

- вызывать полицию - они обязательно должны зафиксировать нарушение протокольно;

- обратиться к местным властям - в государственную администрацию (если вы живет в Киеве) или в орган местного самоуправления, если живете в любом другом населенном пункте. Именно они предоставляют разрешение на проведение строительных работ в определенное время и могут проверить - добросовестно ли застройщик условия разрешения;

При написании заявления в органы государственной или местной власти можно собрать подписи жителей вашего дома.

- обратиться в госпотребслужбу, которая сейчас выполняет функции санэпидемстанций - ( - для жителей столицы.

- можно также обратиться в контакт-центр Киева - если живете в столице: 1551 (со стационарного и мобильного) или (044) 205-73-37 (с городского).

Эти специалисты должны измерить уровень шума и зафиксировать нарушения. И тогда в рамках законодательства для нарушителей наступает административная ответственность – размеры штрафов установлены в статье 182 Кодекса Украины об административных нарушениях.

Если же строительная организация или кафе на первом этаже, или банально ваш громкий сосед продолжают игнорировать ваши законные требования и предписания ответственных органов, можно обратиться в суд с иском о нарушении ваших прав.

Доказательствами могут выступать все те документы, которые вы собрали на предыдущих этапах борьбы - вызовы полиции, показания соседей, ответы государственных органов и даже результаты медицинских обследований (к примеру, справка от врача о фактах нарушения или ухудшения слуха, нервных расстройств и т.д.).

Давайте уважать друг друга!

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