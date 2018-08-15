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"Летел 180 км/ч": депутат-свободовец попал в серьезное ДТП в Киеве

14.8тЧитать новость на украинском

В среду, 15 августа, бывший народный депутат от партии "Свобода" Игорь Мирошниченко попал в ДТП.

Авария произошла в Киеве на проспекте Победы около 21:00, передает "Информатор". В BMW политика на высокой скорости врезалась Honda, за рулем которой был парень, а рядом с ним девушка-пассажир, обоим около 30 лет.

По словам Мирошниченко, он ехал на эфир "112 канала". Его авто двигалось в среднем ряду со скоростью 50-60 километров в час, тогда как "японец" мчался на скорости не менее 100 км/ч.

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"Водитель сказал, что ехал со скоростью 120 километров в час. Я сообщил, что здесь можно только на 50 ехать, а он ответил, что это скоростная трасса. Он тормозил секунд 3-5, поэтому я думаю, что он ехал на все 180 км/ч", - рассказал экс-нардеп.

В результате столкновения автомобиль Honda развернуло и он влетел в отбойник, повредив всю переднюю часть — отлетел бампер, разбиты окна.

На место выехали медики, однако в ДТП никто не пострадал. Девушка-пассажир "японца" отделалась небольшим шоком. При этом когда Мирошниченко рассказывал об аварии, она начала кричать, что депутат говорит неправду о скорости их движения. Пассажирка заявила, что авто ехало не 120 километров в час, а гораздо меньше.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в жесткое ДТП попал нардеп от Радикальной партии.

Персона
Игорь Мирошниченко
Место
УкраинаКиев
Объект
ВО Свобода
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