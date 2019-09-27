Летал к Медведеву и получил награду: стали известны детали скандальной поездки Богдана с Азаровым в Россию

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан в ноябре 2013 года летал в Санкт-Петербург на переговоры с российским руководством вместе с тогдашним премьер-министром Николаем Азаровым.

Как сообщается в расследовании "Схем", проекта "Радио Свобода", об этом свидетельствуют данные о пересечении им российской границы, которые журналисты получили с внутренней системы пограничников Российской Федерации (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Кроме того, фамилия Богдана указана в составе делегации – в рабочем документе, который расследователи получили в ответ на запрос в Кабинет министров.

Фамилия Богдана указана в составе делегации, которая летела в Россию "Радио Свобода"

Андрей Богдан LB.ua

В составе украинской делегации также был нынешний народный депутат партии "Оппозиционный блок – За жизнь" Юрий Бойко. Известно, что целью того визита были переговоры с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Именно после них было заявлено об остановке подготовки к подписанию Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС. Впоследствии это и привело к массовым протестам и началу Революции Достоинства.

Примечательно, что уже в разгар Евромайдана, в декабре 2013 года, Азаров наградил Богдана почетной грамотой. В то время он был уполномоченным Кабмина по вопросам антикоррупционной политики, и советником премьер-министра.

Богдана наградил Азаров "Радио Свобода"

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Богдан допустил возможность предоставления русскому языку статуса официального на территории Луганской и Донецкой области через проведение референдума.

На Генассамблее ООН он пообщался с пропагандистом Кремля Евгением Поповым и заявил, что видит улучшение диалога с Россией.

Напомним, Богдан сделал скандальное заявление о том, что в пропрезидентской партии "Слуга народа" есть сумасшедшие и психически больные люди.

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