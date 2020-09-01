Лероса после скандальной речи о Ермаке захотели убрать из "Слуги народа"

Депутаты "Слуги народа" начали собирать подписи за исключение народного депутата Гео Лероса из фракции.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал сам парламентарий. По его словам, сбор подписей может быть инициирован Офисом президента после его речи о главе ОП Андрее Ермаке.

"Собирают подписи. Подписываются обходные листы, и по решению фракции от общего количества две третьих (депутат исключается из фракции – ред.), насколько я знаю. Причиной послужило мое утреннее выступление. Офис президента и глава Офиса не готовы к любой обьективной критике и ими это болезненно воспринимается", – заявил Лерос .

Парламентарий отметил, что пока не планирует примыкать к другим политическим силам в парламенте и останется внефракционным. Он добавил, что на власть в Украине сегодня влияют олигархи.

"Борльшинство депутатов фракции абсолютно солидарны с тем, что я говорю. К сожалению, есть куча факторов, которые их держат, они не могут говорить. Более того, это градус, который происходит в обществе. Нет никаких изменений. Никакого экономического роста. Все, что обещалось во время предвыборной кампании – ничего не выполняется", – сказал Лерос.

Позже на своей странице в Facebook нардеп подтвердил, что парламентарии собирают подписи о его исключении из фракции.

"Все, что я сказал, – чистая правда, которая известна каждому народному депутату, журналисту, чиновнику, милиционеру, бизнесмену, общественному активисту и всем, кто хоть как-то за последний год пересекался с властью", – написал он.

Напомним, ранее Лерос раскритиковал действия действующей власти. В частности, он назвал главу ОП Андрея Ермака агентом ГРУ России.

"Офис президента возглавляет господин Ермак – агент ГРУ Российской Федерации, который через Кравчука и Фокина тестирует запланированную измену, чтобы в любой момент ее можно было списать на маразм. Руководитель Офиса президента – это главный коррупционер в стране и возглавляет институт "смотрящих" времен Януковича", – заявил Лерос.

Как сообщалOBOZREVATEL, ранее Лерос заявил, что руководство фракции "Слуга народа" отказывается подавать свои кандидатуры в комиссию Верховной Рады для расследованию срыва спецоперации по задержанию “вагнеровцев” в Украине.