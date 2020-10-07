Лерос – Зеленскому: из-за Ермака и Тищенко украинцы снесут ваш режим

Народный депутат Гео Лерос, которого исключили из фракции "Слуга народа" обвинил президента Украины Владимира Зеленского в коррупции и бандитизме, из-за чего украинцы могут "снести его режим".

Также он отметил, что глава государства может быть причастен к поджогу его авто. Об этом политик рассказал в своем блоге на YuoTube.

"Могу только поблагодарить Зеленского, что привел людей с ментальностью 21 века. В принципе, теперь я понимаю, кто мне сжег авто. Но я не стану обвинять Тищенко (нардеп Николай Тищенко – Ред.), Комарницкого ("смотрящий" по Киеву Денис Комарницкий – Ред.) или Ермака (глава ОПУ Андрей Ермак – Ред.). Потому что это Зеленский сделал Тищенко депутатом, а Комарницкого "смотрящим" по Киеву. Он сделал второй, и даже первым человеком в государстве агента ГРУ РФ Ермака, который работает в интересах врага", – сказал Лерос.

Депутат подчеркнул, что Зеленский лично виноват в "коррупции и бандитизме".

"Это не Ермак или Тищенко виновные в коррупции и бандитизме. Это вы господин президент! Идите в отставку! Потому что украинцы снесут ваш режим. Думайте!" – подытожил Лерос.

Напомним, что ранее Гео Лерос обнародовал вторую часть записей разговоров якобы нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко, "смотрящего" над Киевом Дениса Комарницкого и одного из его партнеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат Гео Лерос опубликовал очередную порцию пленок с разговорами Дениса Комарницкого и Николая Тищенко, в которых они обсуждали, как "припугнуть" парламентария.