Лерос заявил, что ГБР нагрянет к нему с обысками из-за новых "пленок Ермака". Видео

Народный депутат Гео Лерос, которого исключили из фракции "Слуга народа", заявил о подготовке "провокации" против него – обыска ГБР, в ходе которого у политика, как утверждает он, отберут электронную технику и носители информации.

Как заявил народный избранник на странице в Facebook, это произойдет якобы для того, чтобы не дать ему опубликовать продолжение так называемых пленок главы Офиса президента Андрея Ермака. Соответствующее видеообращение Лерос опубликовал 17 октября (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Он утверждает, что у него есть новые записи разговоров, которые могут свидетельствовать о коррупции на высшем уровне власти. Кроме того, нардеп набросился с обвинениями на президента Украины Владимира Зеленского.

Скриншот видеообращения Лероса

"Зеленскому стало известно, что у меня есть продолжение "пленок Ермака", которые были записаны до первой половины 2020 года, что докажет, что, несмотря на слова Зеленского, ему было известно о записях летом и в сентябре 19-го. Денис Ермак [брат главы ОП] продолжал торговать должностями, даже в этом году, а сам Зеленский был частью этих сценариев", – утверждает экс-"слуга".

Он также уверяет, что якобы не планировал публиковать продолжение "пленок" до выборов.

"Но раз Зеленский поставил задачу со мной расправиться к местным выборам, поэтому у меня может не быть возможности опубликовать эти материалы после", – оправдался народный депутат.

Он пообещал обнародовать материалы на следующей неделе (с 19 октября).

Полный пост политика в соцсети. Скриншот

Скриншот

Напомним:

Ранее Гео Лерос опубликовал серию видео, которые якобы свидетельствуют о причастности к коррупции брата главы ОПУ Дениса Ермака.

По словам фигурантов скандальных "пленок" Дмитрия Штанько и Сергея Шумского, люди, которые проходили собеседования у Дениса Ермака, за назначения на определенные должности в целом заплатили порядка $100 тысяч.

Более того, первые $10 тыс. из собранных 100 тыс. даже якобы успели передать непосредственно нынешнему главе Офиса Андрею Ермаку.

Также в интернете появилась запись, на которой фигуранты "пленок Ермака" обсуждают получение наградного оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL, Гео Лерос также обвинил президента Владимира Зеленского в коррупции и бандитизме.