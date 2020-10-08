Лерос рассказал, сколько "слуг народа" получают зарплату в конвертах

Заработную плату в конвертах получают более 200 народных депутатов от фракции "Слуга народа".

Как заявил в эфире телеканала "Прямой" внефракционный нардеп Гео Лерос, 236 нардепов получают такие конверты.

Уточнять, где и в какое время "слуги" получали деньги "черным налом", Лерос не стал. По его словам, необходимо дождаться определенного времени – и тогда он предоставит доказательства того, как это происходит.

По состоянию на 8 октября во фракции "Слуга народа" находятся 246 нардепов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре 2019 года журналисты заявили, что некоторые депутаты от "Слуги народа" получили зарплаты в конвертах на общую сумму 16 млн долларов, которые проходят без уплаты налога.

Руководители якобы получили по 25-50 тысяч долларов в руки. Партийное начальство среднего звена – руководители комитетов и заместители главы фракции – по 15 тысяч долларов. Остальным раздали по 10 и 5 тысяч в зависимости от ранга, статуса и функционала лица.

Позже Анна Скороход, которую исключили из фракции, подтвердила получение "слугами" денег в конвертах за голосование.