Лерос рассказал о допросе в ГБР и заподозрил ОПУ во вмешательстве

Исключенный из фракции "Слуга народа" народный депутат Украины Гео Лерос раскрыл детали своего допроса в Государственном бюро расследований.

В комментарии для Telegram-канала Pavlovsky News политик отметил, что не исключает давления Офиса президента во главе с Андреем Ермаком на ГБР. На такие мысли его натолкнули вопросы, которые задавали следователи (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По словам нардепа, они полностью повторяли сказанное главой ОПУ на брифинге после публикации "пленок Ермака".

"Абсолютно абсурдные вопросы, буквально из пальца высосанные: что-то кто-то увидел, декларацию, а расскажите откуда то, откуда се, а что с искусством", – отметил Лерос, добавив, что хочет, чтобы подобными расследованиями занималось исключительно НАБУ.

Кроме того, парламентарий выразил мнение, что давление на ГБР оказывается и со стороны генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

"Есть прямое давление на ГБР, госпожа Венедиктова оставила после себя заместителей, которые в ручном режиме делают то дело, которое она им говорит... А она исключительно делает то, что говорит Офис президента. Это смешно для всех", – возмутился Лерос.

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