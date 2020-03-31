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31 марта • обновлено в 10:25
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Лерос рассказал, как получил скандальные "пленки Ермака"

4.7т
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Народный депутат Украины от "Слуги народа" Гео Лерос рассказал, что получил скандальные "пленки Ермака" абсолютно бесплатно. Они пришли на его почту.

Об этом парламентарий заявил в интервью "Новому времени", отметив, что не будет раскрывать абсолютно всех деталей, поскольку не исключает, что они станут тайной следствия.

"Я указал почту, на которую люди начали присылать свою информацию. На почту мне прислали очень много разной информации, очень много. Ее, конечно, надо проанализировать", – сказал политик.

Гео Лерос

Гео Лерос

zn.ua

Кроме того, 27 марта нардеп получил флешку с детальной информацией о "Ермак-гейте" и сразу же передал ее журналистам программы "Схемы".

"Я получил флешку и решил, что нужно ее обнародовать. Если есть факты коррупции, то страна должна об этом знать. На данном этапе у меня есть право, как и у журналистов, не разглашать своих информаторов", – отметил Лерос.

"Не исключено, что это может быть частью следствия. Поэтому меня вызвали на допрос в ГБР. Буду давать пояснения и в НАБУ. Только после этого, когда они примут решение либо дадут рекомендацию, стоит ли это обнародовать, я это обязательно сделаю", – добавил он.

Как писал OBOZREVATEL:

  • нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос, которого недавного уволили с поста советника президента, опубликовал серию видео, которые якобы свидетельствуют о причастности к коррупции Дениса Ермака, брата главы Офиса президента.

  • Глава Офиса президента Андрей Ермак поручил СБУ и ГБР разобраться в скандале, обвинив Лероса в клевете и заявив, что ему "придется отвечать публично за каждое слово своей лжи".

  • Вскоре журналисты установили фигурантов записей, которые опубликовал Лерос.

  • Спикер Владимира Зеленского заявила, что президент "не собирается реагировать на каждый пост в Facebook".

  • Позже Лерос пообещал опубликовать новые материалы, которые якобы свидетельствуют о коррупционных связях главы Офиса президента Андрея Ермака.

  • Тем временем Специализированная антикоррупционная прокуратура начала уголовное производство по факту возможного злоупотребления влиянием при назначении лиц на должности в органы государственной власти.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персоны
Андрей Ермак Гео Лерос
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
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Бурий Юрій
Бурий Юрій
Щось я не чув, може хто підкаже, у якому Законі сказано, що керівник офісу Президента (здається, за визначенням Ющенка сантехнік) може надавати накази і доручення СБУ та ДБР ?
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