Лерос ответил Тищенко и анонсировал новые пленки, чтобы "вывести чертей на чистую воду"

Народный депутат Гео Лерос анонсировал публикацию серии новых записей разговоров высокопоставленных чиновников.

В эфире телеканала "Прямой" он заявил, что намерен "вывести этих чертей на чистую воду".

"Будет еще ряд интересной информации, которой, как я сказал, буду выводить этих чертей на чистую воду", – сказал Лерос.

Нардеп уточнил, что речь идет о президенте Украины, Службе безопасности и других правоохранительных органах.

"Они защищают сейчас всю эту коррупционную стаю. Но рано или поздно, надеюсь, что рано, Зеленский перестанет быть президентом и ему не удастся покрывать этих людей", – подчеркнул он.

Также Лерос ответил заместителю главы фракции "Слуга народа" Николаю Тищенко, который якобы попросил СБУ выделить нардепу охрану.

"Уважаемые продажные шкуры, если Тищенко или Комарницкому что-то нужно от СБУ, то они получают настоящий консьерж-сервис, когда их с почестями завозят во внутренних двор СБУ на оперативном авто, сливают дела против вашего ОПГ и фабрикуют дела на оппонентов", – написал он на своей странице в Facebook.

Кроме того, он обратился к президенту Владимиру Зеленскому с вопросом: "Откуда "смотрящий за Киевом" знает о письме Баканова на меня, которое я нигде не публиковал?".

Facebook Гео Лероса.

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