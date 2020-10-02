"Андрей подключился!" Лерос обнародовал резонансные разговоры Тищенко-Комарницкого, фигурирует Ермак

В четверг, 1 октября, народный депутат Украины Гео Лерос, как и обещал, опубликовал записи разговоров якобы заместителя фракции "Слуга народа" Николая Тищенко и бывшего депутата Киевского горсовета Дениса Комарницкого, в которых фигурирует имя главы Офиса президента Андрея Ермака.

Исходя из разговоров, всплывает, что Ермак якобы покрывает коррупционные действия Дениса Комарницкого в Киеве. Голоса, похожие на Тищенко и Комарницкого, обсуждают теневые схемы и публичную дискредитацию своих оппонентов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Комарницкий, которого Лерос называет "главным коррупционером в Киеве", говорил с Тищенко, который, напомним, приходится кумом Ермаку, по громкой связи. Разговор велся в бане.

Комарницкий и Тищенко якобы планировали покушение на Лероса и Дубинского Скриншот

"У Комарницкого провели обыски из-за коррупции на Воскресенском мосту (вокруг его строительства – Ред.). Он связывается со своим партнером Тищенко, который "потушил" это дело с помощью Зеленского и Ермака". За что "смотрящий" ему очень благодарен. Больше Комарницкого никто не трогает", – прокомментировал Лерос.

"Коля, мы все заберем!"

Комарницкий говорит по телефону Тищенко, что он не боится уголовного преследования.

"Такого у меня не было. Чтобы какая-то собака, бл*ть, посмотрела в нашу сторону, бл*ть, а мы, бл*ть, по углам разбежались. Никогда. Просто никогда. Бл*ть, ну им с нами не повезло, братец... Они не тех кусают. Все, Коль. Все заберем. Вот ты посмотришь", – обещает он.

По словам Комарницкого, "при нашей власти это все, бл*ть, украдено".

Далее Комарницкий напоминает Тищенко о его бандитском прошлом. "Хорошо, что мы с тобой еще из того времени, да?.. Не, ну смотри, слава Богу, что наш с нами. Потому что я переживал, чтобы он не начал там, знаешь..." – отмечает он, вероятно имея в виду главу Офиса президента Андрея Ермака.

Комарницкий вспоминает про историю с вантами, которые пропали с Подольско-Воскресенского моста в Киеве.

"Ну ты ему сказал, что ванты не нашли? Ахах... Напиши, скажи, что все нормально. Сп*здженные ванты с моста не нашли, бл*ть, хорошо спрятали. Ха-ха-ха..." – просит он передать Ермаку.

По слухам, в 90-х Тищенко был активным участником преступных группировок, благодаря помощи которых сколотил целое состояние.

Судя по ряду расследований, ресторатором Николай Тищенко стал не просто так. Стартовый капитал для своего бизнеса он заработал отнюдь не честным путем. Так, по информации издания "Открытая Украина", ранее шоумен имел воровскую кличку "Коля Оболонский".

По некоторым сведениям, в 1988 году он связался с преступной группировкой и, достигнув определенных успехов, с шумом из нее ушел. Сейчас, говорят источники, ресторатор распрощался с бандитским прошлым, однако якобы и дальше прибегает к незаконным методам ведения бизнеса.

"Хорошо, что дошло до Первого. Андрей подключился"

Другой телефонный разговор Комарницкий ведет с одним из народных депутатов о создании группы внутри фракции "Слуга народа".

"Группу, которая поддерживает политику Первого человека, которая консолидирована... Ты не понял, там кипишь,.. этого дела, оно долетело туда до Первого, слава Богу... Андрей включился", – рассказал он.

В очередном разговоре с Тищенко Комарницкий рассказал об обыске в своем доме и о реакции сына.

"Старший сын, ты что, себя так проявил. У меня в гостиной ходят, где-то что-то нюхают, он сидит у меня в кабинете, меня набирает... Этот документ, этот документ, оружие попрятал все по сейфам. То есть за дверью обыск, а он сидит - документы, что на всякий случай – в шредер, что-то в сейф. Молодец", – отметил он.

"Языки им надо отрезать"

Также записан разговор Комарницкого со своей женой, которая рассказывает, кто публично критикует мужа. В частности, она упоминает депутатов Киевсовета Игоря Мирошниченко и Александра Пабата.

"Этот пид*ренышь с хвостом в вышиванке Мирошниченко, или как его, вонючка, сидит ртом своим поганым. Пабат какого-то х*я там... Что вы, черти, фу, языки им надо пона... это, отрезать", – сказала супруга.

Напомним, ранее Тищенко заявил, что обвинения Лероса в якобы подготовке покушения на него – полная ерунда.

Чем еще отличился Тищенко

Николай Тищенко является кумом главы Офиса президента Украины Андрея Ермака. Бывший глава ОП Андрей Богдан в интервью Дмитрию Гордону говорил о немалом влиянии Тищенко на президента Владимира Зеленского.

"Тищенко не просто моральный авторитет, но и визионер. Он пользуется доверием общества, доверием менеджмента Офиса президента и самого президента", – заявил он. Сам Тищенко известен своими курьезами. В мае 2019 года он принял участие в развлекательном шоу "Караоке на колесах", где под музыку в машине станцевал тверк.

Осенью прошлого года Тищенко оконфузился из-за "формулы Штайнмайера". Решение конфликта на Донбассе он попытался объяснить через "насос" и "резиновую куклу".

В апреле стало известно, что ресторан Тищенко "Велюр" в Киеве открыто работает во время жесткого карантина. За это он попал под шквал критики украинцев.

А когда на столичных Позняках взорвался жилой дом, нардеп приехал к пострадавшим жильцам с лимонами, якобы им нужны витамины.

В мае пранкер Джокер узнал о тайной встрече Тищенко с так называемым смотрящим за Киевом бизнесменом Денисом Комарницким. "До 9 вечера партнеры о чем-то терли. А после разъехались по домам", – сообщил Джокер.

В июне Тищенко занялся обустройством песочниц на столичных детских площадках. При этом рабочие явно перестарались, наполнив песочницы с горкой. Это рассмешило пользователей соцсетей.

Депутат Киевсовета Игорь Мирошниченко заявил, что Тищенко и Комарницкий подкупают избирателей похищенным с площадки ОАО "Мостострой" песком. Речь идет о земельном участке площадью 16,7951 га, расположенном по ул. Промышленной в Голосеевском районе Киева.

По информации активистов, "Мостострой" контролируется Тищенко и Комарницким и незаконно намывает песок на площадке коммунальной собственности. Из-за преступной деятельности киевляне теряют миллионы гривен, а из-за бесконтрольного намыва страдает экосистема Днепра.

Кто такой Комарницкий

С 2008 по 2014 год – депутат Киевсовета VI созыва. Был сопредседателем фракции “Блока Леонида Черновецкого", членом постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития.

В августе 2010 года он был избран председателем наблюдательного совета ПАО "Киевгорстрой".

В декабре 2012 года Шевченковский райсуд Киева приговорил Комарницкого к двум годам условно за избиение адвоката Гранцева. После смены власти в 2019 году Комарницкий стал новым "смотрящим" на киевском рынке недвижимости. По утверждению СМИ, глава Офиса президента Андрей Ермак через Комарницкого взял под свой контроль практически все крупные тендеры в Киеве и через своих людей занимается вымыванием средств из столичного бюджета.

В мае 2020 года Джокер обнародовал аудио, на котором якобы Комарницкий требует от замглавы КГГА Вячеслава Непопа лоббировать строительные проекты и угрожает уголовными делами.

Тогда Лерос требовал от ОП прокомментировать связи со "смотрящим" Комарницким и его влияние на власти Киева.

Также стоит отметить, что в списке партии "Перемога Пальчевського" на выборах в Киевсовет есть Александр Сергеевич Комарницкий – скорее всего, брат Дениса Комарницкого.

Скандал между Леросом и Ермаком

В марте Лерос опубликовал серию видео, которые якобы свидетельствуют о причастности к коррупции брата главы ОП Дениса Ермака.

Лерос заявил, что Денис Ермак продвигал на должность главы НАЭК "Энергоатом" Владимира Купчака, требуя за назначение 5 миллионов. По словам нардепа, он получил скандальные "пленки Ермака" абсолютно бесплатно. Они пришли на его почту.

Андрей Ермак тогда поручил СБУ и ГБР разобраться в скандале, обвинив Лероса в клевете и заявив, что ему "придется отвечать публично за каждое слово своей лжи". Специализированная антикоррупционная прокуратура начала уголовное производство по факту возможного злоупотребления влиянием при назначении лиц на должности в органы государственной власти.

Денис Ермак признал, что он проводил встречи с людьми на скандальных "пленках", которые опубликовал Лерос, но заверил, что все показанное на них вырвано из контекста.

1 сентября Гео Лерос с трибуны Верховной Рады раскритиковал действия нынешней украинской власти.

После выступления нардепа в Раде в "Слуге народа" начали собирать подписи за его исключение из фракции. По итогам сбора подписей нардепа исключили из парламентской фракции. Исключению Лероса из фракции "Слуга народа" якобы предшествовало требование Ермака, высказанное в нецензурной форме.

Позже глава фракции Давид Арахамия рассказал об обстоятельствах исключения Гео Лероса из "Слуги народа" и заявил о давнем конфликте нардепа с Ермаком. Также СМИ сообщили, что Офис генерального прокурора открыл уголовное производство против Лероса по части 1 статьи 212 (Уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса Украины.

Сам Лерос отреагировал на его исключение из состава фракции, заявив, что будет бороться с "режимом".

Ермака подозревают в измене

Агент НАБУ, ветеран АТО Евгений Шевченко сообщил, что к срыву операции СБУ с "вагнеровцами" в Беларуси может быть причастен Ермак. А журналист Юрий Бутусов заявил, что спецоперацию Службы безопасности Украины с их задержанием он якобы сорвал, чтобы не портить отношения с Россией.

Вскоре в сети появилась аудиозапись якобы "вербовки" СБУ наемника ЧВК Вагнера Дениса Харитонова, которая может стать свидетельством сорванной спецоперации. В СБУ официально назвали фейком данные о якобы спецоперации с наемниками ЧВК Вагнера. Ведомство отметило, что первоисточником этой информации было российское издание.

Шевченковский суд Киева обязал СБУ открыть производство по подозрению главы Офиса президента Андрея Ермака в государственной измене и шпионаже.

Недавно СМИ сообщили, что Ермак по-прежнему ведет совместный бизнес с российским политиком и предпринимателем Рахамимом Эмануиловым, который связан с окружением президента РФ Владимира Путина.

Полиция открыла производство по "покушению" на Лероса

2 октября полиция открыла производство о возможном "покушении" на Лероса со стороны депутата Николая Тищенко и Дениса Комарницкого. Журналист Тарас Березовец опубликовал в своем Telegram-канале выписку из Единого реестра досудебных расследований о регистрации в полиции производства об угрозах нардепов в адрес Лероса. Там говорится, что его зарегистрировали на основе изложенной в сети 30 сентября информации.

Реации Банковой на пленки Лероса

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что на "пленках Лерос" присутствует "субъективное оскорбительное мнение частного лица". Она отметила, что Офис президента не будет оценивать обвинения в коррупции от нардепа, поскольку этим должны заниматься правоохранительные органы.