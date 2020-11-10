Лерос объяснил, почему подрался с нардепом Юрченко в Раде. Видео
Народный депутат Украины Гео Лерос заявил, что устроил драку со скандальным коллегой Александром Юрченко в Верховной Раде из-за ксенофобских оскорблений в свой адрес.
На YouTube-канале он рассказал о сути конфликта, а также отметил, что к этой истории причастен и парламентарий от "Слуги народа" Николай Тищенко (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Это существо внутри Рады ко мне подбежало и начало на все кулуары кричать провокационные ксенофобские выкрики, а потом набросилось на меня. Я никому не позволю этого, поэтому, конечно, я обидеть себя не дам", – сказал Лерос.
Кроме того, он подчеркнул, что кадры с дракой, которые разлетелись по сети, снял с помощью нагрудной камеры представителя УГО именно Тищенко.
"У меня вообще вопрос: почему УГОшник позволяет какому-то Тищенко неофициально снимать информацию? Я официально обратился в аппарат Рады и получил такое видео. Это Николай Тищенко инструктирует Юрченко, что ему говорить на камеру, и снимает на свой телефон. Такие смешные", – рассказал Лерос.
Как сообщал OBOZREVATEL:
спор между Леросом и Юрченко начался под стенами парламента 5 ноября.
Впоследствии в сети появилось видео его продолжения – конфликт перерос в драку уже в стенах Верховной Рады.
Позже Лерос прокомментировал инцидент и обвинил Тищенко в подстрекательстве.
Напомним, НАБУ задержало на взятке помощника народного депутата от фракции "Слуга народа" Александра Юрченко.
Лерос заявил, что помощник взял первые $ 13 000 (вся сумма составляла $ 200 000), которые предусматривались Юрченко за законопроект, связанный с бытовыми отходами.
17 сентября генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение депутату Юрченко в совершении преступлений, зафиксированных НАБУ.
Президент Владимир Зеленский заявил, что подозреваемый в получении взятки Юрченко сядет в тюрьму.
18 сентября нардеп не явился на заседание Высшего антикоррупционного суда, сославшись на возможное заражение COVID-19.
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Юрченко в виде ареста до 9 ноября с возможностью внесения залога в размере более 3 млн гривен.
Юрченко, который подозревается в коррупции, внес залог в размере 3 миллионов гривен и вышел из СИЗО.
Кроме того, он пришел в Верховную Раду и заявил, что не сложит мандат.
4 ноября с народного депутата Александра Юрченко, которого САП и НАБУ подозревают в получении взятки, решением Высшего антикоррупционного суда сняли электронный браслет.