Лерос объяснил, почему подрался с нардепом Юрченко в Раде. Видео

Народный депутат Украины Гео Лерос заявил, что устроил драку со скандальным коллегой Александром Юрченко в Верховной Раде из-за ксенофобских оскорблений в свой адрес.

На YouTube-канале он рассказал о сути конфликта, а также отметил, что к этой истории причастен и парламентарий от "Слуги народа" Николай Тищенко (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Это существо внутри Рады ко мне подбежало и начало на все кулуары кричать провокационные ксенофобские выкрики, а потом набросилось на меня. Я никому не позволю этого, поэтому, конечно, я обидеть себя не дам", – сказал Лерос.

Кроме того, он подчеркнул, что кадры с дракой, которые разлетелись по сети, снял с помощью нагрудной камеры представителя УГО именно Тищенко.

"У меня вообще вопрос: почему УГОшник позволяет какому-то Тищенко неофициально снимать информацию? Я официально обратился в аппарат Рады и получил такое видео. Это Николай Тищенко инструктирует Юрченко, что ему говорить на камеру, и снимает на свой телефон. Такие смешные", – рассказал Лерос.

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