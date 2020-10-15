Лерос обнародовал расследование о коррупции Комарницкого и обратился к Зеленскому

Народный депутат Украины Гео Лерос обнародовал документы с компьютера юриста Дениса Комарницкого, которого называют "смотрящим" по Киеву.

В них идет речь о масштабных коррупционных схемах, о которых якобы знает и высшее политическое руководство Украины. В этой связи Лерос записал обращение к президенту Владимиру Зеленскому, которое выложил на своем YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Слив схем Комарницкого и опрос Зеленского

"Я хочу, чтобы о коррупции в Киеве, которую крышует лично Зеленский, знали и вы. Поэтому я прикрепил ссылку под этим видео, где вы можете скачать копию компьютера юриста Комарницкого – "смотрящего" по Киеву. На этом компьютере вы с легкостью сможете проверить самые скандальные стройки в Киеве, как воровался бюджет, как пилилась земля. Все это есть на этом компьютере", – отметил нардеп.

"Если вы снова проголосуете за эти партии, они снова дорвутся к власти и будут дальше грабить Киев", – добавил Лерос.

Также парламентарий затронул тему объявленного Зеленским опроса в день выборов 25 октября. Лерос назвал инициативу незаконной манипуляцией, цель которой – агитация за "Слугу народа" возле избирательных участков.

"Зеленский в очередной раз кладет на законы Украины. В данном случае на избирательный блок. А все почему? Потому что он так ох*ел, что уже не видит берегов. Причем в своем ролике он обращается к украинцам на "ты". Теперь я ему задам вопрос в той же форме. Ты действительно считаешь, что тебе простят тот факт, что ты через Ермака предупредил российских террористов, отмазал депутата Юрченко и депутата Халимона, который является замом во фракции "Слуги народа"? Который требовал взятку с фермера", – обратился нардеп к президенту.

"Ты думаешь, что украинцам можно с**ть в глаза и жить на госдаче с Венедиктовой? Хотя ранее ты обещал, что там будут жить дети. Что ты ответил руководителю британской разведки, когда он тебе показал факты, что твое ближайшее окружение сливает России секретные данные? Что ты, бл*дь, им ответил?" – возмутился Лерос.

Схемы с Бакановым и Тищенко

Также политик напомнил, что ранее он опубликовал материалы о том, как глава СБУ Иван Баканов с помощью начальника внутренней безопасности СБУ Наумова якобы "крышует" наркотики, незаконную торговлю с ОРДЛО и получает процент от бюджетных платежей.

"У меня к тебе вопрос, Зеленский: почему ты ничего не делаешь? Может, потому, что ты в доле? Я опубликовал видеоматериалы, где твой ближайший соратник Тищенко, замглавы фракции "Слуги народа" координирует свои действия вместе со "смотрящим" по Киеву. И ты, между прочим, спи**ел, что ты его не знаешь. На х*я ты его отправил в тур с президентской булавой по Украине?" – задал Лерос очередной вопрос Зеленскому о связях с Тищенко.

Он также отметил, что ранее публиковал список кандидатов от "Слуги народа", которые в интересах Комарницкого несут ответственность за разворовывание бюджета столицы.

"Тебе тоже на это наплевать? Скоро я опубликую еще одну порцию доказательств, что покажет вам всем, что окружение Зеленского – это коррупционеры и уголовники и он лично их покрывает. Владимир, тебя и твое окружение нужно посадить за государственную измену и коррупцию. Тогда будет так, как хотят украинцы, а не так, как хочешь ты – клоун-чемпион по коронавирусу", – подытожил Лерос.

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