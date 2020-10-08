Лерос – о "пленках": был большой скандал в кабинете Зеленского, но он стал на сторону Ермака
Народный депутат Гео Лерос рассказал о скандале в кабинете президента Владимира Зеленского после того, как он обнародовал записи с переговорами "слуги народа" Николая Тищенко, бывшего депутата Киевского горсовета Дениса Комарницкого и главы Офиса президента Андрея Ермака.
На своей странице в Facebook нардеп написал, что Зеленский стал на сторону руководителя ОП.
"Я знаю, что был большой скандал в кабинете президента, когда ближайшее окружение Зеленского возмутилось, что Ермак так жестко спалился со своей бандой в Киеве. Зеленский, как всегда, стал на сторону Ермака, плевать он хотел на все эти факты", – отметил Лерос.
"Уже прошла неделя с момента, когда я опубликовал видео с фактами принадлежности кандидатов от "Слуги народа" к "смотрящему" за Киевом (Комарницким), но реакции ноль!" – добавил он.
По мнению Лероса, молчание президента означает, что "он подтверждает эти данные".
"Все логично, списки "Слуги" проданы, никто деньги возвращать не собирается, поэтому "какая разница", что это за черти в списках", – добавил нардеп.
Как сообщал OBOZREVATEL:
народный депутат Украины Гео Лерос изначально заявил, что располагает аудиозаписями, на которых бывший депутат Киевского горсовета Денис Комарницкий и "слуга народа" Николай Тищенко якобы планируют на него покушение.
1 октября Лерос действительно опубликовал записи разговоров якобы Тищенко и Комарницкого, в которых фигурирует имя председателя Офиса президента Андрея Ермака.
Вскоре Лерос обнародовал вторую часть записей разговоров якобы нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко, "смотрящего" за Киевом Дениса Комарницкого и одного из его партнеров. В нем фигуранты переговоров обсуждают, как отбелить репутацию Тищенко и угрозы Леросу.
После этого Николай Тищенко якобы попросил Службу безопасности выделить Гео Леросу охрану.
После этого нардеп пообещал публикацию серии новых записей разговоров высокопоставленных чиновников.