Лерос – о "пленках": был большой скандал в кабинете Зеленского, но он стал на сторону Ермака

Народный депутат Гео Лерос рассказал о скандале в кабинете президента Владимира Зеленского после того, как он обнародовал записи с переговорами "слуги народа" Николая Тищенко, бывшего депутата Киевского горсовета Дениса Комарницкого и главы Офиса президента Андрея Ермака.

На своей странице в Facebook нардеп написал, что Зеленский стал на сторону руководителя ОП.

"Я знаю, что был большой скандал в кабинете президента, когда ближайшее окружение Зеленского возмутилось, что Ермак так жестко спалился со своей бандой в Киеве. Зеленский, как всегда, стал на сторону Ермака, плевать он хотел на все эти факты", – отметил Лерос.

"Уже прошла неделя с момента, когда я опубликовал видео с фактами принадлежности кандидатов от "Слуги народа" к "смотрящему" за Киевом (Комарницким), но реакции ноль!" – добавил он.

По мнению Лероса, молчание президента означает, что "он подтверждает эти данные".

"Все логично, списки "Слуги" проданы, никто деньги возвращать не собирается, поэтому "какая разница", что это за черти в списках", – добавил нардеп.

Facebook Гео Лероса.

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