Лерос – о Ермаке: ОПУ возглавляет агент ГРУ, который тестирует измену через Фокина

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Гео Лерос раскритиковал действия действующей власти. Также он осудил поддержку некоторыми ее представителями скандальных инициатив заместителя главы украинской делегации в ТКГ по Донбассу Витольда Флокина.

Свое обращение парламентарий обнародовал на личной странице в Facebook, приобщив к нему видео с выступлением с трибуны Верховной Рады (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мне очевидно, что страна движется в пропасть, а у нас до сих пор не появилось никакой государственной стратегии, хоть какого-то плана на будущее. Давайте подведем итоги, чем страна мечты под названием "сделаем их вместе" отличается от печальной реальности "Украина – это ты!" – возмутился Лерос.

Кроме того, отметил нардеп, власть не смогла выполнить обещаний об отмене "корочек" и "телефонного права". Ведь, по его словам, первым их нарушило руководство Офиса президента. Лерос обвинил представителей ОПУ в использовании номеров прикрытия для своих частных авто. Что же касается непосредственно главы ОПУ Андрея Ермака, то он, утверждает Лерос, телефоном раздает указания, против кого регистрировать производства, а какие закрывать, кого назначать на государственные должности, а кого увольнять.

"Офис президента возглавляет господин Ермак – агент ГРУ Российской Федерации, который через Кравчука и Фокина тестирует запланированную измену, чтобы в любой момент ее можно было списать на маразм. Руководитель Офиса президента – это главный коррупционер в стране и возглавляет институт "смотрящих" времен Януковича", – подытожил Лерос.

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