Лерос назвал кандидатов на пожизненное заключение за коррупцию из окружения Зеленского

После того, как президент Украины Владимир Зеленский озвучил первый вопрос всеукраинского опроса о пожизненном заключении для коррупционеров, внефракционный нардеп Гео Лерос опубликовал список возможных, по его мнению, кандидатов.

В обращении к президенту в Facebook Лерос отметил, что это люди из ближайшего окружения главы государства. Он уточнил, что список бесконечный.

Первым в нем значится руководитель офиса президента Андрей Ермак, которого Лерос назвал "главным коррупционером страны".

Далее следует еще пять кандидатов.

"Его (Ермака – ред.) кум Тищенко (нардеп от "Слуги народа" – ред.), заместитель твоей фракции, который грабит Киев вместе с твоим "смотрящим" за столицей;

– твой депутат Юрченко (нардеп, исключенный из "Слуги народа" – ред.), который до сих пор ходит в Раду, чтобы голосовать за твои "темы";

– заместитель твоей фракции Халимон (заместитель председателя фракции "Слуга народа" в ВР – ред.), который требовал 40 млн грн с фермера за решение проблем, которые он ему сам устроил! Именно ты с Венедиктовой его отмазал!

– кварталивець Баканов (глава СБУ – ред.), который с помощью Наумова крышует коррупцию, наркоторговлю и контрабанду;

- гражданочка Венедиктова (генеральный прокурор Украины – ред.), которая за бабло отпустила всех коррупционеров, даже с Баконовим закрыла дело по Роттердам+, где убытки достигают 39 млрд грн", – написал Лерос.

Нардеп призвал Зеленского отстранить этих людей от власти.

Лерос назвал кандидатов на пожизненное заключение за коррупцию Facebook Гео Лероса

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский озвучил один из пяти вопросов, которые будут заданы на опросе во время проведения местных выборов 25 октября. В частности, речь идет об отношении украинцев к наказанию за коррупцию.