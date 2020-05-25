Главным "провалом" фракции "Слуга народа" является увольнение Руслана Рябошапки с поста генерального прокурора Украины.

Такое заявление в интервью телеканалу "Наш" сделал нардеп от СН Гео Лерос. По его словам, Рябошапка успешно занимался реформированием Офиса генпрокурора.

"Можно сожалеть о многом, но я бы сфокусировался на том, что хочется реализовать. Самым большим провалом фракции я считаю, что не нужно было снимать Руслана Рябошапку с позиции генерального прокурора Украины. Это человек, который пришел реформировать Генпрокуратуру и начал это делать", – сказал нардеп.

При этом он отметил, что голосовал за назначение Ирины Венедиктовой на должность генпрокурора потому, что "искренне верил, что человек декларировал какие-то жизненные принципы", но потом "понял, что это не соответствует ее позициям".

Гео Лерос

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Рябошапка допустил, что монобольшинство "Слуги народа" в Верховной Раде может со временем развалиться.