Лерос намекнул на возможную отставку Разумкова

Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Гео Лерос заявил, что в Верховной Раде якобы поднимался вопрос о голосовании за снятие Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента.

Об этом политик рассказал в интервью "Цензор.НЕТ", подчеркнув, что такой сценарий обсуждался уже с представителями разных фракций.

"Разумков нейтрально относится ко всем в парламенте. Из-за чего пользуется большим уважением многих депутатов. Но по той информации, которой я сейчас обладаю, Ермак вел переговоры с представителями фракций по поводу того, дадут ли они голоса за снятие Разумкова. Он уже делает этот замер", – сказал Лерос.

Дмитрий Разумков

По его словам, такую информацию ему якобы сначала предоставил представитель одной из фракций. Позже ее подтвердили члены еще двух политсил.

"Знаю, что за снятие Разумкова фракции ОПЗЖ Ермак предлагал кресло первого вице-спикера", – отметил нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL: