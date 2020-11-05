Лерос и Юрченко подрались в Раде и обменялись обвинениями. Видео

Народный депутат Гео Лерос напал на коллегу Александра Юрченко в коридоре Верховной Рады – якобы повалил на пол и избил ногами. В результате второй вынужден был вызвать правоохранителей.

Это случилось почти сразу же после словесного конфликта между парламентариями перед зданием ВРУ. О драке бывших "слуг народа" сообщило издание VESTI в Telegram (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Дружеский хлопок по шее от Гео Лероса сегодня утром перерос в совсем не дружеское нападение с применением ног", – говорится в сообщении.

При этом оба нардепа прокомментировали драку на своих страницах в Facebook. По словам Юрченко, инцидент произошел примерно в 11:30.

"На меня в Верховной Раде напал брехло и провокатор Гео Лерос. Вот так выглядит давление на народных депутатов в 2020 году. Драки, провокации, угрозы. Вот это моя цена за спасен от застройки заповедник Китаево и Самбурки. Дополнительно к фейковых провокаций НАБУ. Они пытаются уже устранить меня не только политически, но и физически. Завтра эта бешеная собака будет бросаться еще на кого-то", – высказался нардеп.

Он также заявил, якобы такими незаконными действиями было совершено препятствование его депутатской деятельности и теперь из-за госпитализации он "лишен возможности голосовать за Госбюджет на 2021".

Гео Лерос обменялся с Юрченко взаимными обвинениями.

"Когда преступников не сажают в тюрьму, а отпускают голосовать в Верховную Раду за интересы Офиса президента, мы получаем бандитское государство. Вчера с взяточника Юрченко, как с собаки сняли браслет, сегодня это бешеное чудовище бросилось на меня с кулаками и ксенофобскими высказываниями", – заявил он.

Нардеп подчеркнул, что не будет повторять сказанные Юрченко слова, потому что это якобы неприятно для психики любого адекватного человека.

"Странная страна, когда нардеп требует взятку, получает ее, что видно на видео, но не несет за это никакой ответственности, продолжает кичиться своей безнаказанностью. Что же, мы точно победим эту банду, тогда будет отвечать каждый за свои преступления", – добавил Лерос.

Пост Лероса Facebook Geo Leros

Пост Юрченко Facebook Александра Юрченко

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат Александр Юрченко, который был исключен из фракции "Слуга народа" и ранее находился под домашним арестом, вернулся к работе в Раде и вступил в перепалку с также исключенным из СН Гео Леросом.