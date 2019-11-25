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25 ноября • обновлено в 13:26
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Леониду Черновецкому – 68: куда пропал экс-мэр Киева и как выглядит сейчас

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Украинский политик, бывший мэр Киева Леонид Черновецкий 25 ноября отмечает свой день рождения.

Так, ему исполняется 68 лет. OBOZREVATEL предлагает узнать, куда пропал Черновецкий и как выглядит сейчас (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Леонид Черновецкий был городским головой Киева с 2006 по 2012 год. За время на посту политик отметился рядом неоднозначных инициатив и поступков.

Леониду Черновецкому – 68: куда пропал экс-мэр Киева и как выглядит сейчас

"Сегодня"

Так, в 2009 году Леонид Черновецкий уволил директора городского зоопарка за то, что тот не смог обеспечить слона едой и не нашел ему подружку. Мэр и его заместители взяли под свою опеку зверей зоопарка, за каждым чиновником закрепили отдельное животное, при этом мэр даже решил поздравлять зверей с праздниками.

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Также прославился такими непопулярными решениями как повышение тарифов на коммунальные услуги и на проезд в транспорте, введение платного входа на кладбища и платы за въезд в Киев иногородних автомобилей, платная медицина в поликлиниках.

Черновецкий несколько раз выступал с концертами, на которых он исполнял популярные песни.

В 2009 году Леонид Черновецкий выпустил музыкальный диск "От Мэра. С любовью". Мэр записал всего две песни, остальные – его любимые песни известных исполнителей.

В народе Леонид Черновецкий также известен под прозвищем "Леня-космос". Все началось с того, что Черновецкий заявил, что хочет отправиться на Марс вместе со своим котом Яшей.

Леонид Черновецкий в 2014 году

Леонид Черновецкий в 2014 году

facebook.com/chernovetskiy

Само же прозвище в 2006 году придумал депутат Киева Александр Морозов, когда на пост секретаря Киевсовета с со скандалом и драками утверждали Олеся Довгого.

После одной из драк Черновецкий объявил перерыв, а вернувшись, внимательно обвел взглядом всех присутствующих и сказал: "Уважаемые телезрители, наша передача продолжается", чем вызвал бурный смех подчиненных мэра, его противников, журналистов. Морозов же прокомментировал: "Мэр вернулся из космоса".

Леонид Черновецкий в 2016 году

Леонид Черновецкий в 2016 году

facebook.com/chernovetskiy

Но в народе прозвище "Леня-космос" прославилось благодаря другому политику и бизнесмену Михаилу Бродскому, который везде и всюду ассоциировал столичного мэра с "внеземной цивилизацией".

Сейчас Леонид Черновецкий живет за границей. Он активно ведет страницу в Фейсбуке, где делится своими мыслями относительно разных философских и общественно-политических тем.

Леонид Черновецкий в 2016 году

Леонид Черновецкий в 2016 году

facebook.com/chernovetskiy

В декабре 2015 года Леонид Черновецкий сообщил, что он построил дом в Грузии, проживает в Грузии уже 5 лет и что он решил создать партию "За счастливую Грузию". Однако в мае 2016 года представитель партии "За счастливую Грузию" Георгий Квривишвили сообщил журналистам о прекращении деятельности партии и уходе Леонида Черновецкого из политики.

В июле 2017 года бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что, по его данным, экс-мэр Киева выехал из Грузии в Израиль.

Леонид Черновецкий в 2016 году

Леонид Черновецкий в 2016 году

facebook.com/chernovetskiy

В сентябре 2017 СБУ объявила в розыск бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого. Как заявляли в ведомстве, бывший мэр разыскивается как лицо, скрывающееся от органов прокуратуры. По данным правоохранителей, его местонахождение не известно. Черновецкий подозревается в незаконном строительстве вертолетной площадки на Парковой дороге в Киеве. Сам Черновецкий посоветовал Службе безопасности Украины не искать его там, где его нет.

Леониду Черновецкому – 68: куда пропал экс-мэр Киева и как выглядит сейчас

ТСН

"Я никогда не скрывался от правоохранительных органов, и они прекрасно знают, где меня искать. Мои адвокаты давным-давно подали информацию о моем адресе в прокуратуру. Мне, как юристу, совершенно непонятно, почему меня объявляют в розыск в Украине, где я не проживаю! В Украине меня нет уже почти 6 лет и, прежде чем объявлять меня на Украине в розыск, СБУ должна была поинтересоваться в прокуратуре и у моих адвокатов, где я нахожусь. Зачем меня искать там, где меня нет!", – прокомментировал тогда он.

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Леонид Черновецкий был женат на юристе смешанного грузинского и армянского происхождения Алине Айвазовой, от брака с которой имеет двух детей и четверых внуков.

В феврале 2012 года Черновецкий женился во второй раз – на экс-сотруднице мэрии Елене Савчук, которая младше его на 19 лет. В январе 2014 года у них родился сын Гавриил, в июне 2014 года Черновецкий крестил ребенка в Грузии.

Вторая жена Черновецкого Елена Савчук

Вторая жена Черновецкого Елена Савчук

"Сегодня"

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что бывший мэр Киева Леонид Черновецкий обратился с иском в Окружной административный суд Киева и требует запретить генпрокурору Юрию Луценко пересекать границу Украины.

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Автор
Алина Мельник
Персона
Леонид Черновецкий
Место
Украина
Тег
политика
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